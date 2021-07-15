وصفات طبخ سهلة في الصيف لمقاومة حرارة الجو بخطوات سريعة ومكونات بسيطة

وصفات طبخ سهلة في الصيف ، في فصل الصيف تبحث ست البيت دومًا عن بعض الأكلات التي يمكن تحضيرها بشكل أسرع وأسهل، ولا تحتاج للمرور بخطوات كثيرة، حتى تستطيع الهروب من درجة حرارة المطبخ، ومن قضاء وقت أطول مع عائلتها للاستمتاع بكل أوقات العطلة، ولذلك سيدتي سنقدم لكِ سيدتي اليوم أفضل وصفات طبخ سهلة في الصيف يمكنك تحضيرها من جانب ستسعدين جميع أفراد أسرتك ومن جانب آخر لن تشعرين بالتعب أثناء تحضيرها.

وصفات طبخ سهلة في الصيف

الوصفات التي سنقدمها لكِ في خلال هذا المقال هي الأقرب لقلوب الكثير من الأشخاص، كبار أو صغار يحبون تناولها خارج المنزل، لذا عندما تقومين بتحضيرها في المنزل ستكونين أنتِ الفائزة في جميع الأحوال، وجبات يحبها أطفالك، سريعة التحضير، لذيذة وشهية، بنفس طعم الأكلات الجاهزة ولكن بطريقة أنتِ تعلمين جيدًا ما هي مكوناتها، وبالطبع توفرين في المال:-

المكونات

3 كوب دقيق.

كوب ماء دافئ.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب زيت.

للحشو

الوصفة الأولى :- الحواوشي الاسكندراني

1/2 كيلو لحم + 1/2 كيلو بصل مفروم + 3 ثمرات فلفل أخضر مفروم + فلفل حار (اختياري)، بهارات مشكلة، ملح، فلفل.

ضعي ربع كوب ماء دافئ + السكر + خميرة فورية واتركي الكوب 15 دقيقة في مكان دافئ.

أضيفي الدقيق + الحليب + الزيت وامزجي الثلاثة مكونات.

ثم أضيفي الخميرة الفورية واعجني جيدًا ثم اسكبي الماء الدافئ بالتدريج.

يجب الحصول على عجين ناعم ثم اتركي العجين حتى يتضاعف حجمه.

امزجي مكونات الحشو جيدًا.

افردي العجين على شكل دائرة واضيفي الحشو واغلقي بإحكام.

ادخلي الحواوشي أو العيش بالفرن حتى تمام النضج ويصبح لونه ذهبي.

طريقة التحضير

المكونات

1/2 كيلو كبدة شمبري قطع صغيرة.

4 فصوص ثوم.

3 ملاعق صغيرة من الكمون المطحون / الكزبرة المطحونة.

ملعقتان صغيرتان ملح.

ملعقة شطة.

3 ثمرات فلفل مقطع حار.

ربع كوب زيت.

عصير ثلاث ثمرات ليمون.

طريقة التحضير

ضعي كل التوابل في محضرة الطعام ثم اسكبي الخليط في وعاء عميق.

امزجي مرة أخرى ثم أضيفي الكبدة.

اتركي الكبدة منقوعة لمدة 15 دقيقة.

أضيفي الزيت في المقلاة حتى يصبح ساخن.

ثم اضيفي الكبدة وعصير الليمون ولا تقومين بتحريك الكبد كثيرًا.

اتركيها لمدة 15 دقيقة ثم ارفعي الوعاء وقدمي الكبدة بالشكل الذي ترغبين به.

المكونات

400 جم مكرونة مسلوقة.

250 جم مشروم مقطع حلقات.

500 صدور دجاج مخليه مقطعه مكعبات ويتبل بالفلفل والملح لمدة ساعة وبه ملعقة من الدقيق.

3 ثمرات فلفل الوان (احمر، اخضر، اصفر).

علبة ذرة مسلوق.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة زيت.

كوب ونصف حليب سائل.

طريقة التحضير

ضعي ملعقة من الزيت في المقلاة وأضيفي المشروم مع التقليب.

بعد مرور 5 دقائق ضيفي ملعقة زيت أخرى وأضيفي الدجاج.

ثم اسكبي الخليط في وعاء وفي نفس المقلاة أضيفي ملعقة من الدقيق + ملعقة من الزيت ثم أضيفي الحليب مع التقليب حتى تحصلين على شكل وقوام البشاميل.

ثم أضيفي للخليط كل المكونات لديك (المشروم، الدجاج، الفلفل، الذرة)، ثم المكرونة.

اتركي كل المكونات على النار لمدة 10 دقائق ثم قدميها بالشكل الذي ترغبينه.

الوصفة الثانية:- الكبدة الاسكندرانيالوصفة الثالثة (المكرونة بالدجاج والمشروم)