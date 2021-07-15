خطوات التخلص من تشققات القدمين في أسرع وقت، يحدث جفاف الجلد الخاص بالقدمين لدى الكثير من النساء ويمكن في بعض الأحيان تتسبب في الإحساس بالألم الشديد وبالتالي تتحول العديد من النساء البحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعدها على التخلص من تشقق الكعبين بمكونات طبيعية وأمنة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم طريقة التخلص من تشققات القدمين وصفات طبيعية في أسرع وقت.

خطوات التخلص من تشقق القدمين

يمكن استخدام خل التفاح في معالجة الجلد الميت وتقشيره حيث يحتوى على بعض الأحماض والعناصر الهامة التي تساعد البشرة على التخلص من الجلد الميت، وتقوم بتقشير الجلد حتى تصبح طبقة الجلد ناعمة وبالتالي يمكنك استخدام هذه الوصفة لمدة خمس أيام وسوف تحصلين على نتائج فعالة بدون أن يتسبب في حدوث أى آثار سلبية وبعد ذلك يمكنك التخلص من تشققات القدمين نهائيا.

المكونات: كوب خل التفاح

أربع أكواب من الماء الدافئ

طبق واسع

خلطة خل التفاح

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز الطبق ونضع فيه الماء الدافئ ثم نضيف عليه خل التفاح وتقلب الماء بعد ذلك نبدأ بوضع القدمين فيها وتترك على الأقل 20 دقيقة، ثم بعد ذلك يتم فرك القدمين لكي تتمكني من التخلص من الجلد الميت ويتم تكرار بشكل يومي يفضل استخدام كريم مرطب بعد استخدام هذه الطريقة حتى تساعد الجلد على التقشير والالتئام.

طرق التخلص من تشققات القدمين

يمكن أيضا التخلص من تشققات القدمين من خلال وضعها في ماء دافئ لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يتم فرك القدمين بالحجر الخفاف أو يمكن استخدام مرطب خاص بالقدمين، وبعد ذلك يتم وضع المرطب وارتداء الجوارب، ويتم استخدامها بشكل يومي حتى تحصلي على أفضل النتائج.