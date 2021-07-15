أعشاب طبيعية تساعد على التخلص من الشيب مجربة ومضمونة، تعتبر من أكثر المشاكل الهامة التي يعاني منها الكثير من الرجال والنساء هو ظهور الشعر الأبيض في وقت مبكر وبالتالي يحاول استخدام بعض الصبغات للتخلص من الشعر الأبيض، وبالتالي جميع هذه الأمور تتسبب في تساقط الشعر ويصبح متقصف وبالتالي تبدأ في محاولة علاج الشعر من الأضرار التي تعرض لها من خلال صبغة الشعر

لهذا يوجد العديد من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من شيب الشعر وخاصة المكونات الطبيعية التي تحتوي على المواد الصبغية مثل القهوة أو النسكافيه أو الكركم، ولكن يوجد بعض الأعشاب الأخرى التي يتم استخدامها في علاج الشعر الأبيض، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

المكونات: 100 جرام من عشبة الاملج مطحون

250مل ماء

50 مل زيت جوز الهند الخام.

طرق التخلص من شيب الشعر

طريقة التحضير

أولا يتم وضع عشبة الأملج في الماء على نار هادية حتى تصل إلى مرحلة الغليان وتصبح مثل العجين بعد ذلك يتم تنتهي حتى الصباح ونقوم بإضافة زيت جوز الهند، ويتم وضعه على نار هادية مع التقليب المستمر وبعد أن تتحول هذه المكونات مع بعضها إلى اللون الأسود التي تم رفعها من على النار ويتم غلقها حتى تبرد تماماً.

وصفة لعلاج الشعر الأبيض

أولا يجب وضع هذه الوصفة على الشعر بعد أن يكون نظيف جيداً ويتم تدليك الشعر بهذا الخليط ثم يتم تغطية الرأس ويمكن استخدام الحرارة لمدة عشر دقائق فقط وتترك جميع المكونات على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم يتم شطف الشعر ويتم تقطع مرة واحدة في الأسبوع الحصول على أفضل النتائج، استخدام زيوت طبيعية للمحافظة على لون الشعر بشكل دائم ويمكن استخدام زيت الأملا أو زيت جوز الهند.