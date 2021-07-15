طريقة عمل مسحب البيك السعودي بالطريقة الاصلية 

طريقة عمل مسحب البيك السعودي في الطريقة الأصلية، تعتبر هذه الوصفة من الأكلات السعودية التي يجب تناولها الكثير من الأشخاص ولها مذاق شهية ومميز ويتم تجهيزات مسحب البيك بطريقة مختلفة، حيث يوجد العديد من المطاعم المشهورة داخل المملكة السعودية تقوم بتقديم وجبة مسحب البيك السعودي، ولكن من خلال المقال اليوم سوف نقوم بعمل مسحب البيك السعودي بالدجاج بالطريقة الأصلية مثل المطاعم.

طريقة عمل مسحب البيك

المكونات، كوب لبن رائب ملعقة خل أبيض قليل مرق الدجاج وضع ملعقة من الثوم البودر قليل من الزنجبيل البودرة ربع ملعقة منه الباب نصف ملعقة من الملح الناعم وضع ملعقة فلفل أسود وبصل بودر أو زنجبيل بودر بشر ليمون حبة واحدة نصف كوب من الصلصة الحمراء الجاهزة.

خطوات تجهيز مسحب البيك السعودي بالدجاج

في الخطوة الأولى نقوم بوضع صدور الدجاج والدق عليها بعد ذلك يتم تقطيع الدجاج إلى صدور مستطيلة أو على حسب الرغبة ثم قومي بعمل ثقوب بواسطة خلة الأسنان حتى تدخل التتبيلة إلى داخل الدجاج ويصبح مذاقه شهية.

في الخطوة التالية يتم تجهيز وعاء واخلطي جميع المكونات مع بعضها ثم ضعي الدجاج واضيفي الصلصة الحمراء حتى وخلط المكونات مع بعضها ثم ضعي قطع الدجاج ويتم تغطيتها وتركها لمدة 24 ساعة أو يمكن تنفيذها على الأقل لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.

في الخطوة التالية نقوم بتسوية صدور الدجاج حيث يتم تجهيز وعاء ونضع فيه البيض والحليب ونضيف قليل من الفلفل الأسود في طبق آخر يوجد في بقسماط، مع تجهيز وعاء آخر نقوم بإضافة الثوم البودر والزنجبيل والبطن بعد ذلك نقوم بوضع صدور الدجاج في التتبيله الجافة ثم البيض ثم يتم وضع في البقسماط، وبعد أن يتم تسخين الزيت في مقلاة نقوم بوضع الدجاج ثم نهدي النار قليلا وبعد أن ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم نقوم برفعه من على النار.

طريقة عمل صلصة البيك الحمراء

في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز إضافة فيه الليمون والكاتشب ثم نضع الملح والبصل البودر وتخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس.