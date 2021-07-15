طريقة عمل الفشة والطحال بأشهي وأسهل الطرق اللذيذة الذكية

طريقة عمل الفشة والطحال تعد هذه الوجبة من الأكلات الشعبية المنتشرة في معظم شوارع حارات المناطق الشعبية في المدن المصرية التي يتهافت عليها بعض الأشخاص الذين يعشقون تناول نوعيه هذه الأكلات بالأضافة إلي العديد من الوجبات الشعبية الأخري المنتشرة في الشارع المصري مثل الكرشة، الكوارع، الكبد والكلاوي، السمين وهي من الأكلات الشعبية المميزة في بعض الحواري المصرية حيث تتكون من الكفتة، الممبار، فشة وطحال، الكرشة، لسان، وتسمي في المسمط والمحلات الكبري بفواكهه اللحوم وفي الحارات الشعبية تسمي بالسمين ويتناولن بجانها السلطات اللذيذة.

طريقة عمل الفشة والطحال

الفشة والطحال تتميز بفوائد عديده منها تحتوي على المعادن التي يلزمها الجسم، تحتوي على السيلينيوم والزنك، تحتوي على نسبة عالية من الحديد، الصوديوم، تحتوي على البروتين. الطحال يحتوي على فيتامينات عديدة منها ب أ، ب 1، ب 2، ب 6، ب 12، يحتوي على النحاس الذي يفرز الهيموجلوبين، يحتوي على حمض الفوليك أسيد المفيد للحامل والجنين.

طريقة عمل الفشة والطحال المحمرة

المكونات

كيلو فشه وطحال.

حزمة كرفس.

حبتان طماطم.

حبتان جرز مقطع حلقات.

ورق لوري.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

بصله كبيرة.

ملعقة صغيرة مستكة.

مكونات التزين



فلفل أصفر ألوان.

فلفل أحمر ألوان.

فلفل أخضر رومي.

سبع فصوص ثوم مقطعة حلقات.

فلفل حار أخضر.

فلفل حار أحمر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات.

بصلة كبيرة مقطعة جوانح رفيعة.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة دهن.

طريقة التحضير