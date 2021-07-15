طريقة عمل الفشة والطحال بأشهي وأسهل الطرق اللذيذة الذكية

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طريقة عمل الفشة والطحال تعد هذه الوجبة من الأكلات الشعبية المنتشرة في معظم شوارع حارات المناطق الشعبية في المدن المصرية التي يتهافت عليها بعض الأشخاص الذين يعشقون تناول نوعيه هذه الأكلات بالأضافة إلي العديد من الوجبات الشعبية الأخري المنتشرة في الشارع المصري مثل الكرشة، الكوارع، الكبد والكلاوي، السمين وهي من الأكلات الشعبية المميزة في بعض الحواري المصرية حيث تتكون من الكفتة، الممبار، فشة وطحال، الكرشة، لسان، وتسمي في المسمط والمحلات الكبري بفواكهه اللحوم وفي الحارات الشعبية تسمي بالسمين ويتناولن بجانها السلطات اللذيذة.طريقة عمل الفشة والطحال
الفشة والطحال تتميز بفوائد عديده منها تحتوي على المعادن التي يلزمها الجسم، تحتوي على السيلينيوم والزنك، تحتوي على نسبة عالية من الحديد، الصوديوم، تحتوي على البروتين. الطحال يحتوي على فيتامينات عديدة منها ب أ، ب 1، ب 2، ب 6، ب 12، يحتوي على النحاس الذي يفرز الهيموجلوبين، يحتوي على حمض الفوليك أسيد المفيد للحامل والجنين.طريقة عمل الفشة والطحال المحمرة
المكونات
- كيلو فشه وطحال.
- حزمة كرفس.
- حبتان طماطم.
- حبتان جرز مقطع حلقات.
- ورق لوري.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- بصله كبيرة.
- ملعقة صغيرة مستكة.
مكونات التزين
- فلفل أصفر ألوان.
- فلفل أحمر ألوان.
- فلفل أخضر رومي.
- سبع فصوص ثوم مقطعة حلقات.
- فلفل حار أخضر.
- فلفل حار أحمر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بهارات.
- بصلة كبيرة مقطعة جوانح رفيعة.
- ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة كبيرة دهن.
طريقة التحضير
- نغسل الفشة والطحال جيداً، نضعهم في وعاء كبير عميق.
- نضيف الماء والخل، ننقعهم لمدة عشر دقائق على الأقل.
- نضع حلة على النار، نضيف كمية مناسبة من الماء.
- نترك المياة حتى تغلي، نضع الحال بأكمله ولا يتم تقطيعه الأ بعد السلق.
- نقطع الفشة حسب الرغبة، قبل وضعها للسلق.
- نترك الفشة والطحال على النار لمدة عشر دقائق، ننشلهم في طبق عميق.
- نتخلص من ماء السلق، نضعهم مرة أخرى في الحلة، نضيف حلقات البصل والطماطم.
- نضيف التوابل، نضع كمية مناسبة من الماء المغلي، ورفعها مره أخرى على النار.
- نتركها على النار حتى تنضج، نقوم بإختبار بسيط، وهو أن نضع الشوكة في الفشة والطحال.
- أذا إنغرست بكل سهوله فهذا يدل قد تم نضجها، ترفع من على النار في وعاء عميق.
- نضع الفشة على لوح التقطيع، ونقطعها شرائح طولية سميكة، ننزع القشرة الخارجية للطحال.
- نضع على لوح التقطيع ونقطعه قطع سميكة أيضا.
- نقطع الفلفل الألوان والرومي جوانح رفيعة، نقطع الفلفل الحار حلقات.
- نضع طاسة على النار، نضيف ملعقتان من الزيت وملعقة كبيرة دهن.
- نضيف الفشة المقطعة مع الثوم، نشوحهم في الزيت والدهن.
- نترك الفشة لمده خمس دقائق على النار، نضيف البصل، الفلفل الألوان، الفلفل الحار.
- نضيف التوابل، كمون، كسبرة ناشفة، فلفل أسود، ملح.
- نترك الفشة على النار لمدة ثلاث دقائق، ثم ترفع من على النار.
- نضع طاسة أخري على النار نضع مقدار مناسب من الزيت.
- ننتظر الزيت يغلي، نضع بحرص الطحال، نتركه حتي يصبح لونه ذهبي من جميع الجوانب.
- نقدم الفشة والطحال ساخنة ويقدم بجانبها الخبز البلدي، وسلطة الطحينة.
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طريقة عمل الفشة والطحال تعد هذه الوجبة من الأكلات الشعبية المنتشرة في معظم شوارع حارات المناطق الشعبية في المدن المصرية التي يتهافت عليها بعض الأشخاص الذين يعشقون تناول نوعيه هذه الأكلات بالأضافة إلي العديد من الوجبات الشعبية الأخري المنتشرة في الشارع المصري مثل الكرشة، الكوارع، الكبد والكلاوي، السمين وهي من الأكلات الشعبية المميزة في بعض الحواري المصرية حيث تتكون من الكفتة، الممبار، فشة وطحال، الكرشة، لسان، وتسمي في المسمط والمحلات الكبري بفواكهه اللحوم وفي الحارات الشعبية تسمي بالسمين ويتناولن بجانها السلطات اللذيذة.طريقة عمل الفشة والطحال
الفشة والطحال تتميز بفوائد عديده منها تحتوي على المعادن التي يلزمها الجسم، تحتوي على السيلينيوم والزنك، تحتوي على نسبة عالية من الحديد، الصوديوم، تحتوي على البروتين. الطحال يحتوي على فيتامينات عديدة منها ب أ، ب 1، ب 2، ب 6، ب 12، يحتوي على النحاس الذي يفرز الهيموجلوبين، يحتوي على حمض الفوليك أسيد المفيد للحامل والجنين.طريقة عمل الفشة والطحال المحمرة
المكونات
- كيلو فشه وطحال.
- حزمة كرفس.
- حبتان طماطم.
- حبتان جرز مقطع حلقات.
- ورق لوري.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- بصله كبيرة.
- ملعقة صغيرة مستكة.
مكونات التزين
- فلفل أصفر ألوان.
- فلفل أحمر ألوان.
- فلفل أخضر رومي.
- سبع فصوص ثوم مقطعة حلقات.
- فلفل حار أخضر.
- فلفل حار أحمر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بهارات.
- بصلة كبيرة مقطعة جوانح رفيعة.
- ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة كبيرة دهن.
طريقة التحضير
- نغسل الفشة والطحال جيداً، نضعهم في وعاء كبير عميق.
- نضيف الماء والخل، ننقعهم لمدة عشر دقائق على الأقل.
- نضع حلة على النار، نضيف كمية مناسبة من الماء.
- نترك المياة حتى تغلي، نضع الحال بأكمله ولا يتم تقطيعه الأ بعد السلق.
- نقطع الفشة حسب الرغبة، قبل وضعها للسلق.
- نترك الفشة والطحال على النار لمدة عشر دقائق، ننشلهم في طبق عميق.
- نتخلص من ماء السلق، نضعهم مرة أخرى في الحلة، نضيف حلقات البصل والطماطم.
- نضيف التوابل، نضع كمية مناسبة من الماء المغلي، ورفعها مره أخرى على النار.
- نتركها على النار حتى تنضج، نقوم بإختبار بسيط، وهو أن نضع الشوكة في الفشة والطحال.
- أذا إنغرست بكل سهوله فهذا يدل قد تم نضجها، ترفع من على النار في وعاء عميق.
- نضع الفشة على لوح التقطيع، ونقطعها شرائح طولية سميكة، ننزع القشرة الخارجية للطحال.
- نضع على لوح التقطيع ونقطعه قطع سميكة أيضا.
- نقطع الفلفل الألوان والرومي جوانح رفيعة، نقطع الفلفل الحار حلقات.
- نضع طاسة على النار، نضيف ملعقتان من الزيت وملعقة كبيرة دهن.
- نضيف الفشة المقطعة مع الثوم، نشوحهم في الزيت والدهن.
- نترك الفشة لمده خمس دقائق على النار، نضيف البصل، الفلفل الألوان، الفلفل الحار.
- نضيف التوابل، كمون، كسبرة ناشفة، فلفل أسود، ملح.
- نترك الفشة على النار لمدة ثلاث دقائق، ثم ترفع من على النار.
- نضع طاسة أخري على النار نضع مقدار مناسب من الزيت.
- ننتظر الزيت يغلي، نضع بحرص الطحال، نتركه حتي يصبح لونه ذهبي من جميع الجوانب.
- نقدم الفشة والطحال ساخنة ويقدم بجانبها الخبز البلدي، وسلطة الطحينة.
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