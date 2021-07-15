طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر في المنزل، تبحث كثير من الفتيات بشكل دائم عن أفضل المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل التي تساعدها على فرد وتنعيم الشعر بعيداً عن استخدام المنتجات الكيميائية التي تقوم بفرد الشعر، وبالتالي تتسبب في حدوث الكثير من المشاكل، ولكن من خلال مقال اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر المكونات متوفر لديك في المنزل ولا تتسبب في حدوث أى آثار سلبية بها عند استخدامه على الشعر.

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر

قناع الليمون وجوز الهند

يساعد هذا القناع على تغذية الشعر وتقويته يعمل على تنعيم بشكل آمن بجانب أن الليمون يتواجد به فيتامين c الذي يقوم بـ تغذية بصيلات الشعر حيث يتم تجهيز ربع كوب من حليب جوز الهند مع ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

أولا يتم تجهيز وعاء مناسب وإضافة جوز الهند وعصير الليمون وتقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس ثم يتم حفظها في الثلاجة لمدة 24 ساعة ثم يتم وضعها على الشعر جيداً من الجذور حتى الأطراف ويترك على الأقل لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك يتم شطف الشعر بالماء والشامبو الخفيف وينبغي أن يكون الشامبو لا يحتوي على عنصر الكبريت وبعد ذلك يتم تدليك الشعر واستخدام هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعين للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر

يتم تجهيز ربع كوب من الحليب الطبيعي ملعقتين من عسل النحل ويتم خلط المكونات مع بعضها جيداً ثم يتم توزيعها على الشعر ويترك على الأقل لمدة ساعتين، بعد ذلك يتم شطف الشعر بالماء البارد وإضافة القليل من الشامبو الذي لا يحتوي على عنصر الكبريت بعد ذلك قم بتكرار هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج حيث يساعد هذا القناع على فندق الشعر وعلاج التجاعيد لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين حيث تقوم بفرد الشعر.

وصفة النشا وجوز الهند

يتم تجهيز ملعقتين من النشا ونصف كوب من حليب جوز الهند و تخلط المكونات مع بعضها ويتم تقسيم الشعر ويوضع عليه هذا الخليط ويترك لمدة ساعتين على الأقل، ثم يشطف الشعر بالماء والشامبو الخفيف ويتم تكرار مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.