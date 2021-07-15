طريقة صبغ الشعر بالكركم والحناء بطريقة آمنة 

طريقة صبغ الشعر بالكركم والحناء بطريقه آمنة، من المعروف أن الكركم يتم استخدامه في العديد من الوصفات المفيدة للشعر والبشرة، كما أنه يستخدم من ضمن التوابل التي يتم تجهيز بها العديد من بفضل احتوائه على العديد من العناصر الهامة ولكن من خلال مقال اليوم سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة صبغ الشعر بطريقة طبيعية وآمنة.

طريقة صبغ الشعر بالكركم

طريقة التحضير: يتم تجهيز 2 كوب من الماء وملعقتين من الكركم بعد ذلك يتم تجهيز وعاء وأضافت في الماء ووضعه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان ثم يتم وضع الكركم ويترك لمدة دقائق، بعد ذلك يتم رفع من على النار وبعد أن يبرد يتم وضعه على الشعر ويترك لمدة ربع ساعة وبعدها يتم شطف الشعر بالماء حيث تساعد هذه الوصفة على أن يصبح لون الشعر أشقر ذهبي.

خطوات صبغة الشعر بالكركم والليمون

المكونات: يتم تجهيز 10 ملاعق من الحناء وثلاث ملاعق من الكركم و2 عصير ليمون كمية مناسبة من الماء ملعقة خل التفاح.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء وتخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس بدون إضافة عصير الليمون ويترك لمدة ثلاث ساعات ثم يتم وضع عصير الليمون وتقليبه وإضافة الخليط على الشعر ويترك على الأقل لمدة أربع ساعات وبعد ذلك يتم شطف الشعر.

خطوات صبغ الشعر بالكركم والحناء

المكونات: يتم تجهيز 2 كوب من الحناء ثلاث ملاعق من الكركم كوب من الماء.

أولاً تخلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء وتترك على الأقل لمدة ثلاث ساعات في الثلاجة ثم يتم وضعها على الشعر وتترك على الأقل لمدة أربع ساعات ثم يتم غسل الشعر بعد هذه الفترة.