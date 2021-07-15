أفضل طريقة لعمل طاجن العكاوى في الفرن بأسرار المطاعم

طريقة عمل طاجن العكاوى طريقة جديدة لعمل طاجن العكاوى بالخضار، وهو من أكلات عيد الأضحى المبارك، حيث يحب الكثير من الأشخاص تناول العكاوي والممبار والكوارع والكبدة والفشة والكرشة وغيرها من هذه الأصناف التى يطلق على بعضها اسم “حلويات” أو فواكه المدبح، والتي يتجه الكثير منهم إلى تناولها في المطاعم، كما أن العكاوي من الأطباق المصرية الشهيرة، وهي عبارة عن ذيل الذبيحة، ويتميز بطعم ومذاق رائع، يقدم مع الفتة والكوارع، حيث تتضمّن هذه الأكلة على عدد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، لهذا فهي مناسبة وملائمة للأشخاص الذين يعملون في المهن والأعمال الصعبة. والطواجن بشكل عام تنتشر في مصر انتشاراً كبيراً بسبب سهولة تحضيرها وموادها التي تتوافر بسهولة بين أيدي الناس.

طريقة عمل طاجن العكاوى في الفرن

مقادير طاجن العكاوى

لحم عجل عكاوي متوسطة الحجم مقطعة. بصل مفروم مقدار خمس حبات. فلفل ملون مقطع حسب الرغبة حبة فلفل حار مقطع “اختياري” طماطم مبشورة عدد ثلاثة حبات. 5 فصوص ثوم مفروم، 1 عيدان قرفة. 1 لتر شوربة “مرقة” لحمة. ورق لورا، 3 فصوص حبهان “هيل”. ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور، معلقة صغيرة ملح. فلفل أسود مطحون، بهارات لحمة. ربع كوب زبدة.

طريقة تحضير طاجن العكاوى في الفرن

نقوم بغسل قطع العكاوي جيداً ثم نضعها في مصفاه جانباً، ثم بعد نضع الزبدة في وعاء كبير، على نار متوسطة حتى تسخن، نضيف ورق اللورا والحبهان والقرفة والفلفل الأسود والبهارات والزنجبيل والشطة، ونقلبهم جيداً، نضع قطع العكاوي في الوعاء ونقلبها حتى يتغير لونها، ثم تترك لمدة 5 دقائق حتى تتشرب العكاوي بنكهة التوابل، نضيف إلى الوعاء، البصل والثوم ونقلبهم حتى يذبلوا، ثم نضيف الفلفل الملون والفلفل الحار، ونقلب مرة أخرى حتى يتشوحوا، قومي بإضافة الطماطم والشوربة، ونقلب جميع المكونات جيداً، ثم نتركهم على نار هادئة لمدة ساعة حتى تنضج، نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، نصب خليط العكاوي في الطاجن، وندخله الفرن لمدة 20 دقيقة، وأخيرا يقدم الطاجن مع الأزر الأبيض والسلاطات.

سر نجاح طاجن العكاوي وفوائده

أن تقومي بتشويح العكاوي أفضل من سلقها لأنه يكسبها طعام ألذ، حيث أنه يمكن استبدال الزنجبيل الطازج بزنجبيل بودرة، ولذلك تتركز فوائد العكاوي، في أنها تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات الضرورية لبناء العضلات، كما تحتوي القطعة المتوسطة من العكاوي بالبصل على 250 سعر حراري.