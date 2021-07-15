كريم طبيعي لتفتيح المناطق الحساسة، تفتيح المناطق الحساسة باستخدام مواد طبيعية تساعد في تفتيح البشرة ومن دون أي تأثير ضار على البشرة، ومن الممكن الاستعانة بالكثير من المقادير المنزلية والتي أثبتت كفاءتها في مثل تلك الحالات، ومن خلال ما يلي من فقرات نتعرف على هذه الوصفات، وكيفية الاعتماد عليها في محاولة إزالة الطبقة الداكنة من الجلد، وتجديده، وزيادة نمو خلاياه الجديدة والتي تكون أكثر بياض ونضارة من سطح الجلد الخارجي.

كريم طبيعي لتفتيح المناطق الحساسة سريع المفعول ومن أول استعمال

تبييض المناطق الحساسة باستعمال الحمص

المكونات كما يلي

عدد ملعقتان حمص بودرة.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقتان ماء.

ملعقة كريم مرطب.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة تحضير تلك الوصفة تكون كما يلي

وضع المكونات سالفة الذكر مع الالتزام بالمقادير داخل وعاء مناسب، الخلط الجيد مع التقليب المستمر حوالي ثلاث دقائق، الخليط الآن جاهز للاستخدام المباشر على الجلد، تنظيف المنطقة من الجسم والمراد تفتيحها، ثم نضع عليها الخليط، ويترك مدة خمسة عشر دقيقة، بعد الانتهاء من المدة التي تكون فيها الوصفة مطبقة على الجلد، يغسل بالمياه الفاترة مع الصابون، التكرار في استعمال الخليط سابق التحضير يجعل الجلد أكثر نعومة، وأكثر نضارة، من الممكن المواظبة عليها لمرتين بالأسبوع لحين ملاحظة نتائج جيدة.

كريم طبيعي لتفتيح المناطق الحساسة في دقائق

وصفة الصبار

من الممكن أن يكون الاعتماد على الوصفة التالية وذلك لتفتيح المناطق الحساسة بأمان ودون أي آثار جانبية، ومقادير الوصفة تكون كما يلي بالنقاط التالية

ملعقة واحدة جل صبار.

ملعقة صغيرة الحجم عصير ليمون.

ملعقتان ترمس بودرة يطحن بالكبة.

قطرات جلسرين.

قطرات زيت الياسمين.

ربع ملعقة زيت اللوز.

ماء ورد.

طريقة التحضير لهذه الوصفة والاستخدام تكون كالتالي

خلط مستخلص الصبار مع الترمس، وبعدها نضيف الليمون، ومختلف الزيوت السابقة، وذلك مع استمرار التقليب، بعد تمام الخلط لمختلف المكونات، نقوم بالتطبيق المباشر للخلطة على الجلد المراد تفتيحه، وضرورة الانتظار مدة حوالي عشر دقائق، وذلك لضمان فعالية البشرة، بعد الانتهاء من الفترة الخاصة بالتطبيق للوصفة، يتم غسل البشرة وذلك باستعمال المياه الفاترة، ولا بد من عدم ترك الجلد مبتل ومحاولة تجفيفه، ثم الدهن بماء الورد، وهي من أهم المواد التي تزيد نعومة الجلد.