الأملاح دوت الخليج نوع من أنواع العناصر الغذائية الرئيسة لصحة جسم الإنسان، وأهمها الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر ذو حدين فالإفراط بها خطر وضرر للصحة، والتقليل منها كذلك أيضًا، لذلك يجب أن تكون عند مستوى معين، لكن الشائع بها هو زيادتها في الجسم وتسببها بعدد من الأعراض وردت في موقع "ويب طب" وهي:

أعراض زيادة الأملاح في الجسم:

تزاد حدة أعراض زيادة الأملاح طرديًا مع نسبتها في الجسم، وتكون بلا أعراض في مراحلها الأولى، مما يعني أن ظهور الأعراض دليل على ضرورة التسريع في علاجها، وأبرز الأعراض دوت الخليج:

تعب وإرهاق عام.

الشعور المستمر بالعطش.

التبول بكثرة.

تورم الجسم.

الإصابة بما يسمى بالوذمة وتعني تورم ناتج عن السوائل الزائدة في أنسجة الجسم.

الإصابة بالإمساك.

انتفاخ في البطن وآلامه الشديدة.

زيادة الرغبة في تناول الملح.

الصداع الخفيف والمتكرر

ارتفاع ضغط الدم.

فقدان طاقة الجسم وخمول.

ضعف في الأعصاب وشعور بالتنميل.

ضعف في العضلات خاصة عضلات الذراعين والساقين.

الإصابة بالانتفاخ والغازات.

الشعور المتكرر بالغثيان وتكرار حدوث القيء.

مشكلات واضطرابات في القلب والأوعية الدموية

الإصابة باضطرابات نفسية أهمها القلق والتوتر والاكتئاب.

مشاكل في عملية التنفس.

أسباب ارتفاع الأملاح:

الإصابة بجفاف الجسم نتيجة لفقدان السوائل إما بسبب التعرق المفرط لفترة طويلة أو بسبب مرض معين يسبب التقيؤ المطول أو الإسهال.

إهمال شرب كميات كافية من الماء.

بعض الأدوية تسبب زيادة في الأملاح.

مرض السكري.

الإفراط في تناول الملح والأطعمة التي تحتوي عليه.

فرط التنفس بسبب إجهاد الجسم.

علاج ارتفاع الأملاح في الجسم:

السيطرة على المرض المسبب.

التحكم في كميات الملح.

شرب الماء الكافي.

يمكن أن يصف الطبيب سوائل تعطى في الوريد.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.