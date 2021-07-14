جدة-ولاء حداد الأربعاء,14 تموز (يوليو) 2021 - 19:30 أطعمة تساهم في التخلص من جرثومة المعدة، دوت الخليج الأطعمة التي تحتوي على مكونات وعناصر غذائية تساهم في القضاء على جرثومة المعدة والتقليل من أعراضها وتأثيرها على الصحة ككل، وأهم تلك الأطعمة وردت في موقع "كل يوم معلومة طبية"، وهي: أطعمة تساهم في التخلص من جرثومة المعدة: عنصر اللاكتوفيرين الموجود في الحليب، حيث يعمل على تثبيط الجرثومة الحلزونية.

الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ومنها أوميغا 3 وأوميغا6 مثل زيت الزيتون، وزيت السمك، وزيت بذور الجريب فروت، حيث أنها تمنع التهاب المعدة وتقضي على الجرثومة.

العسل ويعرف عنه منذ القدم أنه يقتل البكتيريا والجراثيم، لذلك فعند تناوله على الريق يوميا يساهم في التخلص من جرثومة المعدة.

الخضروات بأنواعها تساهم في التخلص من جرثومة المعدة و التقليل من أعراضها على الجسم، ومن أهم تلك الخضروات القرنبيط، والملفوف، والفجل والبروكلي وذلك لاحتوائها على مواد تسمى أيزوثيوسيانات كما تحتوي على مركب السلفورافان والتي ثبت فعاليتها في القضاء على جرثومة المعدة.

الفواكه الطازجة وخاصة الفواكه غير الحمضية وتلك المحتوية على مضادات الأكسدة ومنها التوت الأسود، والفراولة، والتوت الأزرق، وهي أطعمة تعزز صحة المعدة وتقي من الجرثومة.

الأطعمة الغنية بمركب البروبيوتيك الذي ثبت علميا أنه علاج فعال لقتل جرثومة المعدة ومن أهم مصادره منتجات الألبان، وبعض أنواع الجبن، والزبادي.

اللحوم البيضاء وأهما الأسماك والدجاج فهي تحتوي على دهون قليلة وعناصر غذائية تساهم في التخلص من جرثومة المعدة، ولكن يجب طهيها بطرق صحية حتى تحقق فوائدها. أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة: اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة واللحوم المدخنة.

الأطعمة المخللة والمالحة.

الأطعمة الدسمة كالوجبات الجاهزة.

الفواكه الحمضية مثل البرتقال، والليمون، والأناناس.

التوابل والشطة الحارة والبهارات.

الصلصات الجاهزة.

المشروبات الغازية.

الأجبان الصفراء. أعراض جرثومة المعدة: تكرار الإصابة بالحمى.

التجشؤ المفرط وصعوبة البلع.

الشعور بالانتفاخ.

تكرار الشعور بالغثيان والقيء.

ألم وحرقة المعدة.

قلة الشهية أو فقدان الشهية مما يسبب فقدان الوزن غير المبرر.

الإصابة بفقر الدم.

ظهور دم في البراز.

مشاكل في التنفس.

الشعور بالتعب الشديد دون سبب.

لون البشرة الفاتحة. ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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