طريقة عمل كرات البطاطس باللحمة بالفرن

كرات البطاطس ، البطاطس هي من الأكلات التي تحتوي قيمة غذائية عالية والتي يحتاجها الكبار والصغار ويمكن ان يتم طهيها بأكثر من طريقة سواء مقلية أو مسلوقة أو مطبوخة أو في الفرن، ولكن اليوم سنقدمها بشكل مختلف وهي كرات البطاطس والتي كثيرا منا لا يعرفها. طريقة عمل كرات البطاطس: طريقة عمل كرات البطاطس: المكونات: 3 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة.

بيضة كبيرة

ملعقة صغيرة من الثوم البودر

ربع ملعقة صغيرة من الشطة

نصف كوب من الجبنة الشيدر

نصف كوب من فتات الخبز طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نقوم باحضار صينية متوسطة ثم نقوم بوضع في اسفلها ورق الزبدة.

وفي وعاء اخر نقوم بوضع البطاطس المهروسة والشطة والبيض والثوم البودر ثم نقوم بخلطهم جيدا باستخدام الشوكة ووضع فتات الخبز في وعاء واسع ونتركه جانبا.

ثم نقوم بتشكيل خليط البطاطس على كور صغيرة ثم دحرجته فوق فتات الخبز أو البقسماط.

ثم نقوم بوضع كرات البطاطس في الصينية ونقوم برش البابريكا عليها وادخالها الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتى يحمر وجهها وتأخذ اللون الذهبي. صينية البطاطس باللحم والجبن صينية البطاطس باللحم والجبن المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

كوب من جبنة الشيدر المبروشة.

ملعقة كبيرة من البهار المشكل.

ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة متوسطة الحجم ومفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل الناعم

نصف ملعقة من القرفة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

خمس حبات من البطاطس متوسطة الحجم. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع البطاطس الى مكعبات وسلقها.

وضع زيت في وعاء ثم نقوم باضافة اللحمة المفرومة ثم نقوم بأضافة البصل والهيل والقرفة والملح والبهارات وعندما تنضج اللحمة نقوم بازالتها من النار.

ثم نضع البطاطس ونضيف لها الزبدة ونقوم بهرسها جيدا مع أضافة الحليب تدريجيا، حتى تصبح متجانسة.

نحضر صينية ونضع بها نصف كمية البطاطس المهروسة ثم نقوم بأضافة اللحمة المفرومة ثم نضع الجبنة ثم نقوم بأضافة باقي البطاطس، ثم نقوم بتوزيع باقي الجبنة على الوجه.

إدخال صينية البطاطس الى الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي. الوسوم

كرات البطاطس ، البطاطس هي من الأكلات التي تحتوي قيمة غذائية عالية والتي يحتاجها الكبار والصغار ويمكن ان يتم طهيها بأكثر من طريقة سواء مقلية أو مسلوقة أو مطبوخة أو في الفرن، ولكن اليوم سنقدمها بشكل مختلف وهي كرات البطاطس والتي كثيرا منا لا يعرفها. طريقة عمل كرات البطاطس: طريقة عمل كرات البطاطس: المكونات: 3 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة.

بيضة كبيرة

ملعقة صغيرة من الثوم البودر

ربع ملعقة صغيرة من الشطة

نصف كوب من الجبنة الشيدر

نصف كوب من فتات الخبز طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نقوم باحضار صينية متوسطة ثم نقوم بوضع في اسفلها ورق الزبدة.

وفي وعاء اخر نقوم بوضع البطاطس المهروسة والشطة والبيض والثوم البودر ثم نقوم بخلطهم جيدا باستخدام الشوكة ووضع فتات الخبز في وعاء واسع ونتركه جانبا.

ثم نقوم بتشكيل خليط البطاطس على كور صغيرة ثم دحرجته فوق فتات الخبز أو البقسماط.

ثم نقوم بوضع كرات البطاطس في الصينية ونقوم برش البابريكا عليها وادخالها الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتى يحمر وجهها وتأخذ اللون الذهبي. صينية البطاطس باللحم والجبن صينية البطاطس باللحم والجبن المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

كوب من جبنة الشيدر المبروشة.

ملعقة كبيرة من البهار المشكل.

ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة متوسطة الحجم ومفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل الناعم

نصف ملعقة من القرفة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

خمس حبات من البطاطس متوسطة الحجم. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع البطاطس الى مكعبات وسلقها.

وضع زيت في وعاء ثم نقوم باضافة اللحمة المفرومة ثم نقوم بأضافة البصل والهيل والقرفة والملح والبهارات وعندما تنضج اللحمة نقوم بازالتها من النار.

ثم نضع البطاطس ونضيف لها الزبدة ونقوم بهرسها جيدا مع أضافة الحليب تدريجيا، حتى تصبح متجانسة.

نحضر صينية ونضع بها نصف كمية البطاطس المهروسة ثم نقوم بأضافة اللحمة المفرومة ثم نضع الجبنة ثم نقوم بأضافة باقي البطاطس، ثم نقوم بتوزيع باقي الجبنة على الوجه.

إدخال صينية البطاطس الى الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.

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