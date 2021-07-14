وصفة سحرية لتبييض اليدين والقدمين من أول استخدام نتائج مبهرة لن تصدقي نفسك

تبييض اليدين والقدمين من أكثر الأمور التي تهم كل حواء، ومع اقتراب العيد تود كل سيدة أن تظهر بأفضل مظهر لديها، ولضيق الوقت ونظراً لكثرة المهام اليومية لكل حواء، لا تعتني بيديها وقدميها بالشكل المطلوب، لذا اليوم سنخبركِ بوصفة ساحرة ونتائجها مضمونة لتبييض القدمين وتنعيمهما وأيضاً اليدين.

تبييض اليدين والقدمين

قبل استخدام أي منتجات عناية بالبشرة أو وصفات لابد من العناية بالجسم داخلياً، وذلك عن طريق شرب كميات وفيرة من الماء، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة التي تؤدي لنضارة البشرة والجلد، كما ينصح خبراء العناية بالبشرة بضرورة ارتدائ قفازات كي لا تتعرض اليدين لاسمرار نتيجة للمنظفات القوية، والأتربة أيضاً، ويجب ارتداء الأحذية المقفولة قدر المستطاع، لأن الأحذية المفتوحة تسبب تشقق القدمين، واأيضاً اسمرارها.

وصفة سحرية للعناية باليدين والقدمين

تلك الوصفة فعالة وأثبتت فاعلية كبيرة جداً، ويمكن استخدامها بشكل يومي، حيث يمكنكِ وضع الوصفة في برطمان زجاجي في الحمام، واستخدامها كل سوم قبل الذهاب للنوم.

المكونات

ملعقتين من البن.

ملعقتين من السكر الخشن.

عصير نصف ليمونة.

طريقة الاستخدام

قومي بخلط المكونات السابقة جيداً.

قومي بعمل سكراب ليديكِ وقدميكِ بحركات دائرية.

قومي بشطف اليدين والقدمين وضعي وصفة التنعيم التي سنخبركِ بها.

تنعيم اليدين والقدمين

المكونات سهلة وبسيطة، وفعالة جداً، حيث ستظره النتائج من أول استخدام، ولكن لابد من الحرص على عدم التعرض للشمس مع استخدام تلك الوصفة، لأن الزيوت الموجودة بها قد تسبب اسمرار في حال التعرض للشمس، وسنخبركم بالوصفة بالتفصيل.

المكونات

علبة من كريم الكارباميد.

ملعقة من زيت الورد.

كمية صغيرة جداً مثل رأس الكبريت دم غزال، ويمكن الاستغناء عنه.

طريقة الاستخدام

قومي بمزج المكونات السابقة جيداً، وضعيها في علبة كريم نظيفة.

بعد استخدام السكراب السابق، قومي بدهن اليدين والقدمين بتلك الوصفة.

لا تتعرضي لأشعة الشمس بعد الاستخدام يمكنك وضعها في المساء فقط.

ارتدي جوارب لقدميكِ، وفي الصباح ستبهركِ النتيجة بشكل مذهل.

حتى تحصلي على تبييض اليدين والقدمين بشكل فعال ودائم لابد من عمل روتين يومي للعناية بهما وذلك عن طريق استخدام المقشر الطبيعي المصنوع من البن والسكر والليمون، واستخدام الوصفة المرطبة، فعلى الرغم من أنها ليست مكلفة إطلاقاً إلا أنها شديدة الفاعلية.