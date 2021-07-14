طريقة عمل عرق اللحمة الباردة التربيانكو على الطريقة الأوروبية التي يعشقها الجميع

عرق التربيانكو من افضل الأجزاء التي يشتهيها الكبير والصغير عند تحضيرها، فاصل هذة الوجبة ليست عربية كما يعتقد الكثير من الأشخاص الذين يعشقون الوجبات هذا النوع من الوجبات الشهية، حيث جاءت شهره هذا الطبق عندما انتقل من أوربا إلي كثير من الدول العربية ومن المطابخ العربية المشهورة بأعداد هذه الوجبة المطبخ المصري والشامي والخليجي مع اختلاف مسميات الوجبة في كل بلد، وتتميز هذه الوجبة بسرعة التحضير بلاضافة إلي الإمكانيات المادية البسيطة في تحضيرها، وفي السطور التالية سوف نسرد لكم كافة مقادير وطريقة تحضير عرق اللحمة الباردة التربيانكو.

مقادير عرق اللحمة الباردة التربيانكو

وكما ذكرنا أن مكونات هذه الوجبة سهله وبسيطة ولا تكلف أموال تذكر عند تحضيرها، حيث تكون مكونات الوجبة كما يلي:

عرقٌ من لحم التربيانكو

. أربع ملاعق كبيرة من السكر العادي.

كأس ونصف من الخلّ الأبيض.

ملح طعام بحسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس، أو بودرة الثوم.

زيت الذرة النباتي بحسب ما تحتاجه الأسرة.

غسل اللحم بشكلٍ جيد، وإزالة الدهون الزائدة عنه. عمل ثقوبٍ متقاربةٍ في قطعة اللحم، باستخدام السكين الحادة، وترك اللحم جانباً. مزج كل من الثوم المهروس، والفلفل الأسود، وملح الطعام، وملعقة صغيرة من الخل في صحنٍ صغير. حشو الثقوب المتقاربة الموجودة في اللحم بخليط البهارات والثوم. لف عرق لحمة التربيانكو بخيط عريض، مع مراعاة التأكد من نظافته، وخلوه من الأوساخ. مزج ملعقتين كبيرتين من السكر، مع ثلاثة أرباع كأسٍ من الخل في صحنٍ صغير. فرك عرق اللحم بالملح بشكلٍ جيّدٍ، مع مراعاة فركه من كل الجهات، ووضعه في كيسٍ كبيرٍ. سكب خليط السكر والخل داخل الكيس، وإغلاقه جيّداً. إدخال اللحم المغطى بالنيلون إلى الثلاجة، وتركه فيها لخمس ساعاتٍ كحدٍ أدنى، والأفضل تركه لليلةٍ كاملة. إخراج قطعة اللحم من الثلاجة، وإزالة الكيس عنها، وتصفيتها من السوائل الموجودة داخل الكيس. تسخين أربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة النباتي في وعاءٍ كبيرٍ، على درجة حرارة متوسطة. ثم إضافة اللحم إلى الزيت، وتقليبه حتى يتغير لونه من كافة الجهات، مع مراعاة عدم احتراقه. مزج ملعقتين كبيرتين من السكر، مع الكميّة المتبقية من الخل، ورشةٍ صغيرة من ملح الطعام، وكأس من الماء الساخن في وعاء متوسط الحجم. سكب المزيج في الوعاء الذي يحتوي على اللحم، وتركه حتى يغلي جيداً. تخفيف النار تحت الوعاء، مع مراعاة الكشف عنه وتفقده كل ربع ساعة، وإضافة ربع كأس من الماء كلما قلت كمية السوائل في الوعاء. اختبار نضج قعطة اللحم باستخدام الأعواد الخشبية، وإزالتها من السوائل بعد أن تنضج، وتركها جانباً حتى تبرد. إزالة الخيط عن عرق اللحمة، وتقطيعه إلى شرائح رفيعة ومتساوية، وترتيبها في صحن التقديم بشكلٍ مرصوص. سكب السوائل على شرائح اللحمة، وتقديمها بجانب الأرز الأبيض والسلطة.

طريقة تحضير عرق اللحمة الباردة التربيانكو