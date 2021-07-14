طريقة تحضير أكواب الموكا لعشاق القهوة .. كيكة باردة لذيذة يعشقها الجميع

طريقة تحضير أكواب الموكا لعشاق القهوة استمتع بكيكة باردة لذيذة يعشقها الجميع، نقدم اليوم واحدة من ألذ الحلويات طعماً خاصة لمحبي القهوة وأكثرها سرعة في التحضير وهي كيكة الموكا الباردة. هي حلوى باردة شهية ولذيذة جداً يمكن تحضيرها في منتهى السهولة، أكواب الموكا اللذيذة عبارة عن خليط من القهوة والشوكولاتة أو القهوة والكاكاو، يمكن تقديمها بعد الانتهاء من الغذاء كتحلية رائعة، أو يمكن تناولها مع الشاي الأسود بدون إضافة سكر.

طريقة تحضير أكواب الموكا لعشاق القهوة

لتجهيز كيكة الموكا الباردة احضري كوب من الحليب مضافاً له القليل من عصير الليمون أو الخل الأبيض، 2 كوب من الدقيق حوالي 250 جرام مضافاً له ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، كوب ماء ويتم تذويب نصف ملعقة صغيرة من القهوة أو النسكافيه أو مسحوق الاسبرسو مع نصف كوب من الزيت، بالاضافة إلى 2 بيضة مع القليل من الفانيليا وثلث كوب من الكاكاو الخام وكوب ونصف من السكر

طريقة التحضير

يتم تحضير العجان الكهربي ويضاف إليه البيض مع الفانيليا والسكر، وأيضاً الزيت ثم يتم الخلط جيداً بإستخدام المضرب، بعد ذلك يتم إضافة الحليب شيئاً فشيئاً، بعد ذلك يتم إضافة خليط الدقيق مع البيكنج بودر، البيكنج صودا وأيضاً مقدار الكاكاو، ثم يتم الخلط على السرعة الهادئة وأثناء الخلط يتم إضافة خليط الماء مع القهوة، ويستمر الخلط حتى يتم الحصول على قوام متجانس سائل نوعا ما. في صينية كبيرة مقاس 40*55 سم يتم وضع الخليط، ثم توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية وتترك لمدة 12-15 دقيقة.

لتجهيز كريمة القهوة احضري 2 كوب كريمة خفق حوالي 400 جرام، ملعقتين صغيرتين قهوة سريعة الذوبان، نصف كوب سكر بودرة ونزيد حسب الذوق. قومي بإضافة مقدار القهوة سريعة الذوبان إلى كريمة الخفق في وعاء، ثم يتم الخلط بشكل جيد ثم يوضع الخليط في الثلاجة لمدة 10 دقائق، بعد ذلك يتم خفق الخليط بإستخدام المضرب الكهربائي ثم يتم إضافة السكر، ويتم الخلط مرة أخرى حتى يتماسك الخليط.

كيكة الموكا الباردة

يتم تحضير أكواب أو علب نظيفة شفافة مستقيمة ويتم تقطيع الكيك بعد أن يبرد تماماً بإستخدام العلبة، وفي كل علبة يتم وضع طبقة كيك ثم يوضع مقدار مناسب من الكريمة ثم توضع طبقة أخرى من الكيك، ثم مرة أخرى يوضع مقدار من الكريمة حتى نهاية سطح العلبة مع تسوية السطح حتى يصبح أملس، ثم توضع العلب في الثلاجة حتى تتماسك. بعد ذلك رشى القليل من الكاكاو على نصف سطح الكريمة كنوع من أنواع التزيين ثم تقدم.