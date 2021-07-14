أفضل أنواع الشاي والعصائر لهضم لحمة العيد والقضاء على الانتفاخ

يبحث لكثيرون خلال هذه الفترة عن أفضل العصائر من اجل هضم لحمة العيد وكذلك أحسن أنواع الشاي التي تُساعد على الهضم والتي يمكن تحضيرها من مطبخك، وذلك من أجل التغلب على على الشعور بالانتفاخ والتخمة التي تُصيب الكثيرون وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك بسبب تناول الكثير من اللحوم، لذا سوف نكشف عن أفضل العصائر وأنواع الشاي بناء على التجارب التي تم إجراؤها خلال الفترة الماضية.

هضم لحمة العيد وأفضل أنواع الشاي والعصائر

ومما لاشك فيه أن العديد من الأشخاص يعاني من عسر الهضم والانتفاخ خلال أيام عيد الضحى بسبب تناول الوجبات الدسمة واللحوم، وقد يتناول البعض اللحوم الضاني، ومن أفضل أنواع الشاي والعصائر التي تُساعد كثيراً على الهضم، وتمنع حدوث أي مشاكل للهضم خلال تلك الفترة، وهى التي تحتوي على مادة البوليفينول (أو البريبايوتكس).

وتُعد أنواع الشاي العشبي الرائعة التي سوف نكشفها لحضراتكم في هذا المقال، والتي تُساعد على هضم لحمة العيد وتكسير الطعام، وذلك من خلال زيادة إنزيمات الجهاز الهضمي، ومن هم أنواع الشاي والعصائر:

الشاي الأخضر

يستخدم الشاي الأخضر في المساعدة على الهضم بشكل كبير في بعض الوجبات الدسمة، كما أن هذا النوع من الشاي يُساعد في فقدان الوزن وخفض الكوليسترول، كما أنه يحتوي على كميات قليلة من الكافين كما أنه سوف يساعد على جعل الجسم أكثر كفاءة في عمليات الهضم، ويوجد العديد من أنواع الشاي الأخضر من خلال العديد بالنكهات الممزوجة بشكل رائع كما يمكن مزج الشاي الأخضر مع القرفة والجنزبيل والبابونج من أجل العلم على راحة الجهاز الهضمي.

النعناع

يعتبر النعناع لمكون الأساسي المستخدم في علاج العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، كما أنه يُساعد على تهدئة المعدة ، وهى من الأعشاب الرائعة التي يمكن مزجها مع العديد من المشروبات كما يمكن الاستخدام بمفردها.

البابونج

تستخدم تلك العشبة لعسر الهضم والانتفاخ والحموضة والعثيان وكذلك التهاب المعدة، كما يمكنك تناوله بمفرده دون أي إضافات، كما أنه يقلل من الانزعاج المعوي الذي يعاني منه العديد من الأشخاص سوءا كانت انتفاخات و اضطرابات الجهاز الهضمي، مما يُشعر العديد من الأشخاص بالتحسن الكبير.