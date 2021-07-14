طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي 100% في البيت برائحة المسك يدوم طويلا ويزيل سواد الابطين نهائيا

طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي 100% في البيت، مع دخول أيام فصل الصيف الشهير والمعروف بارتفاع وشدة درجة حرارته يبدأ العديد من الناس سواء من الرجال أو النساء وحتى الأطفال من مختلف الأعمار يعانون من أمر التعرق الذي يحدث لهم بكثرة في هذه الأيام وذلك بسبب حرارة الجو المرتفعة، وهذا الأمر الذي يدفعهم إلى شراء مزيل عرق بشكل مستمر بسبب رغبتهم في القضاء على التعرق وما يسببه من الرائحة الكريهة ولكن الأمر المزعج هو أن جميع أنواع مزيلات العرق تضر البشرة كثيرًا مع زيادة الاستخدام، بالإضافة إلى أنها تتلف الملابس أيضًا وتترك بها أثر لذلك ستتعرفين اليوم على وصفات طبيعية للتخلص من هذا العرق مع الحفاظ على بشرتك من أي ضرر. طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي 100% في البيت طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي 100% في البيت مكونات الوصفة حبة واحدة من الليمون

ملعقة من مسحوق النشا

نصف ملعقة ص من البيكنج صودا

قطرات من زيت اللافندر خطوات إعداد الوصفة قومي أولًا بعصر الليمون جيدًا في وعاء مناسب.

أضيفي نشا الذرة والليكنج صودا وزيت اللافندر العطري على عصير الليمون.

استمري بالتقليب جيدًا بين المكونات شابقًا حتى تحصلين على قوام كريمي مناسب.

احتفظي بالكريم في علبة محكمة الغلق وضعيه في الثلاجة.

عند الاستخدام ضعي كمية بسيطة تحت الإبط وافرديها على الجلد واتركيها لدقائق بشيطة حتى تجف.

اشطفي المنطقة جيدًا وقومي بتجفيفها باستخدام ورقة مناديل نظيفة. وصفة النشا للقضاء على التعرق وصفة النشا للقضاء على التعرق مكونات ألوصفة 5 نقاط من زيت شجرة الشاي

10 نقاط من زيت اللافندر

عدد 2 ملعقة ك من مسحوق نشا الذرة

100 جرام من زبدة الكاكاو

عدد 2 ملعقة ك من مسحوق البيكنج صودا طريقة تجهيز الوصفة قومي بتذويب زبدة الكاكاو في وعاء مناسب لها من خلال وضعها فيي المايكرويف لمدة ثوان أو وضعها على نار هادئة أو في حمام بخار مائي واتركيها جانبًا حتى تبرد.

قومي الآن بوضع جميع المكونات على زبدة الكاكاو واستمري بالتقليب جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ضعي الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

الآن يمكنك استخدام الكريم بكل سهولة. الوسوم

طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي 100% في البيت، مع دخول أيام فصل الصيف الشهير والمعروف بارتفاع وشدة درجة حرارته يبدأ العديد من الناس سواء من الرجال أو النساء وحتى الأطفال من مختلف الأعمار يعانون من أمر التعرق الذي يحدث لهم بكثرة في هذه الأيام وذلك بسبب حرارة الجو المرتفعة، وهذا الأمر الذي يدفعهم إلى شراء مزيل عرق بشكل مستمر بسبب رغبتهم في القضاء على التعرق وما يسببه من الرائحة الكريهة ولكن الأمر المزعج هو أن جميع أنواع مزيلات العرق تضر البشرة كثيرًا مع زيادة الاستخدام، بالإضافة إلى أنها تتلف الملابس أيضًا وتترك بها أثر لذلك ستتعرفين اليوم على وصفات طبيعية للتخلص من هذا العرق مع الحفاظ على بشرتك من أي ضرر. طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي 100% في البيت طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي 100% في البيت مكونات الوصفة حبة واحدة من الليمون

ملعقة من مسحوق النشا

نصف ملعقة ص من البيكنج صودا

قطرات من زيت اللافندر خطوات إعداد الوصفة قومي أولًا بعصر الليمون جيدًا في وعاء مناسب.

أضيفي نشا الذرة والليكنج صودا وزيت اللافندر العطري على عصير الليمون.

استمري بالتقليب جيدًا بين المكونات شابقًا حتى تحصلين على قوام كريمي مناسب.

احتفظي بالكريم في علبة محكمة الغلق وضعيه في الثلاجة.

عند الاستخدام ضعي كمية بسيطة تحت الإبط وافرديها على الجلد واتركيها لدقائق بشيطة حتى تجف.

اشطفي المنطقة جيدًا وقومي بتجفيفها باستخدام ورقة مناديل نظيفة. وصفة النشا للقضاء على التعرق وصفة النشا للقضاء على التعرق مكونات ألوصفة 5 نقاط من زيت شجرة الشاي

10 نقاط من زيت اللافندر

عدد 2 ملعقة ك من مسحوق نشا الذرة

100 جرام من زبدة الكاكاو

عدد 2 ملعقة ك من مسحوق البيكنج صودا طريقة تجهيز الوصفة قومي بتذويب زبدة الكاكاو في وعاء مناسب لها من خلال وضعها فيي المايكرويف لمدة ثوان أو وضعها على نار هادئة أو في حمام بخار مائي واتركيها جانبًا حتى تبرد.

قومي الآن بوضع جميع المكونات على زبدة الكاكاو واستمري بالتقليب جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ضعي الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

الآن يمكنك استخدام الكريم بكل سهولة.

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