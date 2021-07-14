كيفية عمل كفتة داوود باشا... بخطوات مضمونة من أول مرة2021

يعتبر عمل كفتة داوود باشا، من أشهر وألذ وأطعم الأكلات المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار، وقد تم انطلاق هذه الطريقة من المطبخ التركي، حيث تم انتشارها في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث يمكن عمل الكفتة بعدة طرق منها بالفحم في الفرن أو مقلية فلكي سيدتي بأن تختاري الطريقة التي تناسبك، ومن السهل عمل كفتة داوود بالمنزل وبتكلفة أقل من المطاعم، وسوف نتناول في موضوعنا هذا على طريقة عمل كفتة داوود باشا بخطوات سهلة للغاية من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات كفتة داوود باشا مكونات كفتة داوود باشا سوف نتحدث على مكونات عمل كفتة داوود بمكونات بسيطة وعملها بالمنزل وهى كالتالي:- كيلو من اللحم الطازج.

كوبان من الماء.

ربع كيلو من البصل.

فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.

نصف كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حزمة من البقدونس.

كوب من عصير الطماطم المبشور.

رشة خفيفة من الملح.

ربع كوب من الخل.

فلفل أخضر مقطع.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

طحينة.

خبز. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نقدم لكم طريقة تجهيز كفتة داوود باشا بطريقة مختلفة وجديدة وهى كالآتي:- نقوم بإحضار دورق بلاستيك عميق ثم نضع به اللحمة ونسكب عليها الماء والخل ونقوم بغسلها جيدا. يتم وضع اللحمة بعد غسلها على مصفاة لتصفيتها من الماء جيدا. ثم نضعها بالمفرمة ونقوم بتشغيلها مع وضع البهارات والملح والفلفل الأسود والبصل ثم الثوم ثم الفلفل الأخضر والكزبرة. يتم وضعها بعد الفرم داخل الثلاجة حتى تتجانس الخلطة ونتركها لمدة ساعتان. طريقة التحضير سوف نتعرف في الخطوات التالية على طريقة تحضير عمل كفتة داوود باشا بخطوات مضمونة وهى كما يلي:- نقوم بإخراج خلطة الكفتة من الثلاجة ثم نتركها تستريح لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بتكوير اللحمة ووضعها بصينية مدهونة بالزيت.

يتم تكرار الخطوة السابقة حتى الانتهاء من الخليط تماما.

ثم نقوم نسكب عصير الطماطم المبشور على الكفتة.

يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتحول شكلها إلى اللون المحمر الجذاب.

نقوم بتزيين الطبق بالبقدونس الأخضر.

ثم تقدم على طبق التقديم وبجانبها الطحينة والخبز. الوسوم

يعتبر عمل كفتة داوود باشا، من أشهر وألذ وأطعم الأكلات المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار، وقد تم انطلاق هذه الطريقة من المطبخ التركي، حيث تم انتشارها في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث يمكن عمل الكفتة بعدة طرق منها بالفحم في الفرن أو مقلية فلكي سيدتي بأن تختاري الطريقة التي تناسبك، ومن السهل عمل كفتة داوود بالمنزل وبتكلفة أقل من المطاعم، وسوف نتناول في موضوعنا هذا على طريقة عمل كفتة داوود باشا بخطوات سهلة للغاية من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات كفتة داوود باشا مكونات كفتة داوود باشا سوف نتحدث على مكونات عمل كفتة داوود بمكونات بسيطة وعملها بالمنزل وهى كالتالي:- كيلو من اللحم الطازج.

كوبان من الماء.

ربع كيلو من البصل.

فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.

نصف كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حزمة من البقدونس.

كوب من عصير الطماطم المبشور.

رشة خفيفة من الملح.

ربع كوب من الخل.

فلفل أخضر مقطع.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

طحينة.

خبز. طريقة التجهيز طريقة التجهيز سوف نقدم لكم طريقة تجهيز كفتة داوود باشا بطريقة مختلفة وجديدة وهى كالآتي:- نقوم بإحضار دورق بلاستيك عميق ثم نضع به اللحمة ونسكب عليها الماء والخل ونقوم بغسلها جيدا. يتم وضع اللحمة بعد غسلها على مصفاة لتصفيتها من الماء جيدا. ثم نضعها بالمفرمة ونقوم بتشغيلها مع وضع البهارات والملح والفلفل الأسود والبصل ثم الثوم ثم الفلفل الأخضر والكزبرة. يتم وضعها بعد الفرم داخل الثلاجة حتى تتجانس الخلطة ونتركها لمدة ساعتان. طريقة التحضير سوف نتعرف في الخطوات التالية على طريقة تحضير عمل كفتة داوود باشا بخطوات مضمونة وهى كما يلي:- نقوم بإخراج خلطة الكفتة من الثلاجة ثم نتركها تستريح لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بتكوير اللحمة ووضعها بصينية مدهونة بالزيت.

يتم تكرار الخطوة السابقة حتى الانتهاء من الخليط تماما.

ثم نقوم نسكب عصير الطماطم المبشور على الكفتة.

يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتحول شكلها إلى اللون المحمر الجذاب.

نقوم بتزيين الطبق بالبقدونس الأخضر.

ثم تقدم على طبق التقديم وبجانبها الطحينة والخبز.

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