بدون بيض نهائيا طريقة أطيب ثومية بالنشا

ثومية النشا من أشهى أنواع المقبلات التى تعطي للأطعمة مذاق ونكهة جيدة فمن الممكن تناولها مع المشويات بمختلف أنواعها أو جميع أنواع المحاشي أو ساندويش الشاورما وتعتبر من أخف أنواع المقبلات، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مضادات طبيعية لاحتوائها على الثوم فهو يعتتبر مضاد حيوي طبيعى، يساعد على قتل البكتيريا والجراثيم والفيروسات، ويحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التى تحافظ على الصحة العامة لجسم الإنسان، وإليكم مكونات وطريقة عمل الثومية بالنشا في المنزل بكل سهولة.

مكونات تجهيز الثومية بالنشا في المنزل:

لكي نقوم بتحضير الثومية بالنشا في المنزل نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومتوفرة بصفة مستمرة داخل كل منزل ألا وهي:

ربع ملعقة أو أكثر من الملح على حسب الرغبة.

نقشر أربعة فصوص كبيرة الحجم من الثوم.

نحتاج كوب إلا ربع من الماء، وأربعة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي ويفضل أن يكون زيت زيتون.

نقوم بتحضير ربع ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقة من عصير الليمون الحامض، وثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

كيفية تحضير ثومية النشا في المنزل:

لكي نقوم بتجهيز ثومية النشا في المنزل يجب علينا إتباع هذه الخطوات وهي كالآتي: