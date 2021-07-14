منسف اللحم الرائع الجميل بطريقة سهلة وبسيطة فى المنزل ومثل المحلات

منسف اللحم يعد من الأطباق المشهورة فى بلاد الشام، فهو يعتبر الطبق الوطنى فى الأردن وكذلك يعد من الأطباق الشعبية فى فلسطين، وهو من الأكلات الدسمة وأشتهر تقديمه فى الولائم والمناسبات وخصوصاً فى عيد الأضحى المبارك، وأيضاً من الأكلات التى تعطيك احساس كرم أهل البادية لأنه يقدم بكمية كبيرة من اللحم الضانى اللذيذ، ويتم عمل هذا الطبق من اللحم الضانى ولبن الجميد والأرز ويزين بالصنوبر والمكسرات والبقدونس، لذلك فهو يعتبر طبق شهي ومغذي تتباهى به أمام ضيوفك لشكله وطعمه الجميل، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير منسف اللحم الرائع فى المنزل. مكونات منسف اللحم مكونات منسف اللحم يتكون منسف اللحم من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ٣ كيلو من اللحم الضانى.

٢ مكعب من لبن الجميد.

٤ كوب من الأرز.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكركم.

٤ ورقات من اللورا.

١/٢ كوب من الصنوبر.

حزمة من البقدونس.

ماء حسب الحاجة.

ملح حسب الرغبة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل منسف اللحم سهلة وبسيطة وغير متعبة ولا تأخذ منك وقت كبير ولا مجهود وهى كالتالي: نقوم بتقطع اللحم ونقعه فى الخل والماء لمدة ٣٠ دقيقة. ثم نغسل اللحم جيدا بالماء ونحضر حلة ونضع بها اللحم وورق اللورا أو الغار والبصلة المقطعة ارباع. ونغطيها بالماء ونضعها على النار ونتركها تغلي لمدة ٣٠ دقيقة. ونقوم بإزالة الرغوة البيضاء التى تظهر على وجه الحلة باستخدام ملعقة الطعام. ونحضر مكعبات لبن الجميد المناعة لليلة كاملة ونضعه فى الخلاط الكهربائي وعليه كمية قليلة من الماء ونخلط حتى يصبح الخليط متماسك القوام. نكسب المزيج على حلة اللحم وتغطى الحلة ونتركها تغلي على نار متوسطة لمدة ١١/٢ ساعة حتى ينضج اللحم تماماً. ونحضر مصفاة ونقوم بتصفية اللحم ونحتفظ بماء اللحم جانباً لاستخدامه لاحقاً. ونسخن الزيت فى حلة على النار ونقوم بقلي الصنوبر حتى يتحمر فيه ونصفه ونتركه جانباً. وفى نفس الحلة نضع الأرز المغسول والكركم والملح ونقلبهم جيداً ونغمره ب ٤ أكواب من مرقة اللحم. ونغطيه ونتركه حتى ينضج على نار هادئة. وبعد ذلك نكسب الأرز فى طبق التقديم ونوزع عليه اللحم والصنوبر ونرش عليه البقدونس المفروم. وتقدمه ساخناً وبالف هنا. الوسوم

منسف اللحم يعد من الأطباق المشهورة فى بلاد الشام، فهو يعتبر الطبق الوطنى فى الأردن وكذلك يعد من الأطباق الشعبية فى فلسطين، وهو من الأكلات الدسمة وأشتهر تقديمه فى الولائم والمناسبات وخصوصاً فى عيد الأضحى المبارك، وأيضاً من الأكلات التى تعطيك احساس كرم أهل البادية لأنه يقدم بكمية كبيرة من اللحم الضانى اللذيذ، ويتم عمل هذا الطبق من اللحم الضانى ولبن الجميد والأرز ويزين بالصنوبر والمكسرات والبقدونس، لذلك فهو يعتبر طبق شهي ومغذي تتباهى به أمام ضيوفك لشكله وطعمه الجميل، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير منسف اللحم الرائع فى المنزل. مكونات منسف اللحم مكونات منسف اللحم يتكون منسف اللحم من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ٣ كيلو من اللحم الضانى.

٢ مكعب من لبن الجميد.

٤ كوب من الأرز.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكركم.

٤ ورقات من اللورا.

١/٢ كوب من الصنوبر.

حزمة من البقدونس.

ماء حسب الحاجة.

ملح حسب الرغبة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل منسف اللحم سهلة وبسيطة وغير متعبة ولا تأخذ منك وقت كبير ولا مجهود وهى كالتالي: نقوم بتقطع اللحم ونقعه فى الخل والماء لمدة ٣٠ دقيقة. ثم نغسل اللحم جيدا بالماء ونحضر حلة ونضع بها اللحم وورق اللورا أو الغار والبصلة المقطعة ارباع. ونغطيها بالماء ونضعها على النار ونتركها تغلي لمدة ٣٠ دقيقة. ونقوم بإزالة الرغوة البيضاء التى تظهر على وجه الحلة باستخدام ملعقة الطعام. ونحضر مكعبات لبن الجميد المناعة لليلة كاملة ونضعه فى الخلاط الكهربائي وعليه كمية قليلة من الماء ونخلط حتى يصبح الخليط متماسك القوام. نكسب المزيج على حلة اللحم وتغطى الحلة ونتركها تغلي على نار متوسطة لمدة ١١/٢ ساعة حتى ينضج اللحم تماماً. ونحضر مصفاة ونقوم بتصفية اللحم ونحتفظ بماء اللحم جانباً لاستخدامه لاحقاً. ونسخن الزيت فى حلة على النار ونقوم بقلي الصنوبر حتى يتحمر فيه ونصفه ونتركه جانباً. وفى نفس الحلة نضع الأرز المغسول والكركم والملح ونقلبهم جيداً ونغمره ب ٤ أكواب من مرقة اللحم. ونغطيه ونتركه حتى ينضج على نار هادئة. وبعد ذلك نكسب الأرز فى طبق التقديم ونوزع عليه اللحم والصنوبر ونرش عليه البقدونس المفروم. وتقدمه ساخناً وبالف هنا.

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