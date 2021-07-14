طريقة عمل مخلل اللفت والخيار بألذ مخلل هتجربوه وأحلى من الجاهز

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مخلل اللفت والخيار ، من أنواع المقبلات اللذيذة التي يعشقها الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم، كما أنه يحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الجميع على شرائه من محلات البقالة، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز، ولكنه قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بطريقة سهلة ومضمونة، وبمذاق لذيذ، كما يقدم المخلل مع الأكلات المختلفة والمتنوعة مثل دجاج كنتاكي، وكاساديا الدجاج، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد اسرتها، كما يمكنكم تجربة الباذنجان المخلل وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير مخلل اللفت والخيار بألذ الوصفات.مكونات مخلل اللفت والخيار
يتكون مخلل اللفت والخيار من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير مخلل اللفت
- 2 كيلو لفت.
- بنجر مقطع أصابع رفيعة.
- 2 ملعقة كبيرة ملح خشن.
- ماء مغلي (لكل لتر ماء مغلي 2 ملعقة كبيرة ملح + ملعقة كبيرة سكر).
- مقادير مخلل الخيار
- خيار صغير الحجم مغسول ومجفف جيداً.
ملحوظة: لكل برطمان سعة 1 لتر ملعقة كبيرة حمص مجفف+ 2 فص ثوم كبار+ ملعقة كبيرة ملح خشن+ ربع ملعقة كبيرة سكر+ ثلث البرطمان خل طبيعي+ ماء مغلي.طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مخلل اللفت والخيار بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
أولاً نحضر مخلل اللفت
- نقشر اللفت، ثم نقطعه أصابع رفيعة.
- ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللفت والملح الخشن ونقلبهم جيداً.
- ثم نتركه لمدة ليلة كاملة، بعد ذلك نصفي الماء المتكون من اللفت.
- بعد ذلك نحضر برطمان، ثم نضع فيه اللفت، وكمية من البنجر، ثم نغمر اللفت بالماء المغلي، ثم نغلق البرطمان، ونتركه لمدة 10 أيام.
- بعد ذلك يكون مخلل اللفت جاهز للأكل، وبالهنا والشفا.
ثانياً نحضر مخلل الخيار
- نغسل الخيار، ثم نجففه، ثم نزيل أطراف الخيار.
- نحضر برطمان، ثم نضع فيه الحمص المجفف والثوم، ثم الخيار والملح والخل، ثم نغمر الخيار بالماء المغلي، ثم نغلق البرطمان ونقلب البرطمان مرتين لكي يذوب الملح، ثم نترك البرطمان في مكان مظلم لمدة 5 أيام.
- بعد ذلك يكون مخلل الخيار جاهز للأكل، وبالهنا والشفا.
- ثم نقدم مخلل اللفت والخيار في طبق التقديم مع صينية كرات الباذنجان باللحم مع البطاطس.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
مخلل اللفت والخيار ، من أنواع المقبلات اللذيذة التي يعشقها الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم، كما أنه يحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الجميع على شرائه من محلات البقالة، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز، ولكنه قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بطريقة سهلة ومضمونة، وبمذاق لذيذ، كما يقدم المخلل مع الأكلات المختلفة والمتنوعة مثل دجاج كنتاكي، وكاساديا الدجاج، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد اسرتها، كما يمكنكم تجربة الباذنجان المخلل وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير مخلل اللفت والخيار بألذ الوصفات.مكونات مخلل اللفت والخيار
يتكون مخلل اللفت والخيار من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير مخلل اللفت
- 2 كيلو لفت.
- بنجر مقطع أصابع رفيعة.
- 2 ملعقة كبيرة ملح خشن.
- ماء مغلي (لكل لتر ماء مغلي 2 ملعقة كبيرة ملح + ملعقة كبيرة سكر).
- مقادير مخلل الخيار
- خيار صغير الحجم مغسول ومجفف جيداً.
ملحوظة: لكل برطمان سعة 1 لتر ملعقة كبيرة حمص مجفف+ 2 فص ثوم كبار+ ملعقة كبيرة ملح خشن+ ربع ملعقة كبيرة سكر+ ثلث البرطمان خل طبيعي+ ماء مغلي.طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مخلل اللفت والخيار بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
أولاً نحضر مخلل اللفت
- نقشر اللفت، ثم نقطعه أصابع رفيعة.
- ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه اللفت والملح الخشن ونقلبهم جيداً.
- ثم نتركه لمدة ليلة كاملة، بعد ذلك نصفي الماء المتكون من اللفت.
- بعد ذلك نحضر برطمان، ثم نضع فيه اللفت، وكمية من البنجر، ثم نغمر اللفت بالماء المغلي، ثم نغلق البرطمان، ونتركه لمدة 10 أيام.
- بعد ذلك يكون مخلل اللفت جاهز للأكل، وبالهنا والشفا.
ثانياً نحضر مخلل الخيار
- نغسل الخيار، ثم نجففه، ثم نزيل أطراف الخيار.
- نحضر برطمان، ثم نضع فيه الحمص المجفف والثوم، ثم الخيار والملح والخل، ثم نغمر الخيار بالماء المغلي، ثم نغلق البرطمان ونقلب البرطمان مرتين لكي يذوب الملح، ثم نترك البرطمان في مكان مظلم لمدة 5 أيام.
- بعد ذلك يكون مخلل الخيار جاهز للأكل، وبالهنا والشفا.
- ثم نقدم مخلل اللفت والخيار في طبق التقديم مع صينية كرات الباذنجان باللحم مع البطاطس.
- وبالهنا والشفا.
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