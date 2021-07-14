وصفة منزلية تقضي على الروائح الغير مقبولة وتعطير المنزل لاستقبال عيد سعيد

وصفة منزلية تقضي على الروائح الغير مقبولة في المنزل على الأغلب تقوم ربات البيوت هذه الأيام بتنظيف المنزل لاستقبال عيد الأضحى المبارك علينا. فتختلط روائح الطبخ مع روائح اخرى في المنزل بسبب الرطوبة فتظهر الروائح الكريهة العالقة على الأسطح مثل الجدران، والأثاث ويرجع السبب في ذلك أيضا وجود الحيوانات الأليفة، فتنزعج منها ربه المنزل وتبحث عن وصفة منزلية تقضي بها على هذه الروائح الغير مستحبة فتلجا، الى شراء مستحضرات العطور المنزلية من الأسواق. وبالفعل تبعث رائحة جميلة عند رشاها في المنزل ولكن هذه الرائحة لا تدوم وقت طويل، ولكن من خلال هذا المقال سوف نقدم لكى سيدتي وصفات منزلية بمكونات متوفرة ورخيصة سهلة التحضير تبعث، عليكى وعلى أسرتك رائحة منعشة وجميلة تدوم وقت طويل وتقضى على الروائح الكريهة في المنزل تابعي معنا أهم مكونات الوصفة لكي تقوم بتنفيذها بنجاح.

وصفة منزلية تقضي على الروائح الكريهة وتعطير المنزل

مكونات الوصفة الأولي..

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من ملطف الملابس.

تجهيز 1 ملعقة كبيرة من مسحوق بيكربونات الصوديوم.

كمية من الماء الدافئ.

زجاجة رشاش فارغة ونظيفة.

طريقة تحضير الوصفة

نحضر البخاخ ونضع فيه بيكربونات الصوديوم ثم نضيف عليها كمية مناسبة من الماء الدافئ.

نقوم برج الزجاجة اكثر من مرة حتى تختلط المكونات مع بعضها جيدا.

هنا تتم إضافة مكون بيكربونات الصوديوم لأنها تقضي على الرائحة الغير مرغوب فيها لتدوم أطول وقت ممكن.

يتم استخدام هذا المكون برشه علي المفروشات والستائر و تلميع الأرضيات بعد مسحها لتبقى رائحة المكون في المنزل معطرة من هنا تم القضاء على الروائح الكريهة لوقت طويل.

وصفة القرفة المطحونة وقشور البرتقال لتعطير المنزل

القرفة تعد من التوابل ذات الرائحة النفاذة تستخدم كمشروب أو كإضافات في الطعام. ولكن عندما تنتشر رائحه القرفة في المنزل تبعث الانتعاش.

تحضير الوصفة..

احضري وعاء وضع به كمية من الماء ثم ضعي فيه القليل من مسحوق القرفة وبعض من قشور البرتقال. ارفعي الوعاء على نار هادئة حتى يغلي ثم تنتشر رائحة ذكية في كافة أنحاء المنزل بعد أن يبرد المعطر قومي وضعه في البخاخة للاستعمال مرة اخرى.

وصفة البرتقال والقرنفل لتعطير المنزل

المكونات…

احضري 1 عود قرفة.

1 بشر برتقالة.

مقدار 3 أعواد قرنفل.

التحضير..