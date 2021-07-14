المسقعة المصرية المشطشطة باللحمة المفرومة والبشاميل

المسقعة المشطشطة باللحمة المفرومة والبشاميل، تعد المسقعة من أكثر المأكولات الشائع انتشارها في المطبخ المصري وتتسم بالمذاق الجيد ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة ومن خلال مقالنا سنقدم إليكم طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل.

مقادير تحضير اللحمة المفرومة والبشاميل:

تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويمكن شرائها من أي متجر والمقادير كالتالي:

كيلو من اللحم المفروم.

كيلو من الباذنجان.

حبة جزر.

عودان من الكرفس

حبتان من البصل.

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان من الروز ماري.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من جوز الطيب.

عصير طماطم.

صلصلة طماطم.

أربعة ملاعق كبيرة من الزبدة.

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق.

أربعة كؤوس من الحليب.

خمسة فصوص من الثوم.

كأس من الجبنة المبشورة.

أولاً من أجل أن يتم تحضير حشوة اللحم المفروم يتم إحضار الخلاط الكهربائي ويتم خلط كلاً من الجزر والكرفس والبصل والثوم. يتم الحصول على مقلاة ووضع بها زيت ثم تسخينها جيداً ثم إضافة الروز ماري مع التقليب. القيام بإضافة اللحم المفروم مع التقليب لمدة خمسة دقائق. يتم تتبيل اللحم بالملح والفلفل والأسود والهيل وجوزة الطيب. بعد ذلك يتم إضافة خليط الجزر والكرفس ثم صلصة وعصير الطماطم تبعاً للحاجة مع الاستمرار في التقليب لحين أن تنضج المكونات. من أجل تحضير الباذنجان يتم أولاً تقشيره وتقطيع لحلقات ثم وضعها في الزيت الساخن على النار وتركها لحين أن تتحول للون الذهبي ووضعها على ورق المطبخ. من أجل تحضير البشاميل يتم الحصول على إناء ويتم وضع إذابة الزبدة فيه ثم إضافة الدقيق مع التقليب لحين أن يتغير لون الدقيق إلى الذهبي. القيام بإضافة الحليب بصورة تدريجية مع التقليب ويتم تتبيله بالملح والفلفل. الصول على صينية ويتم وضع طبقة من البشاميل ثم الباذنجان ثم طبقة اللحم المفروم ثم البشاميل والاستمرار في ذلك حتى نفاذ الكمية. يتم توزيع الجنبة على الوجه ويتم إدخالها إلى الفرن لمدة عشرة دقائق. لحين إذابة الجبن. يتم تزيين الوجه بالبقدونس وبالهناء عليكم.

طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل: