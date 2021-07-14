طريقة عمل كريم النشا وماء الورد السحري لتفتيح الوجه وإزالة التجاعيد قبل العيد

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كريم النشا وماء الورد ، من أفضل الكريمات التي تعطي للبشرة جمال وحيوية من أول استعمال، لأنه يحتوي على عناصر مهمة لصحة البشرة تساعد على امتصاص الرطوبة والدهون المتراكمة تحت الجلد، ويقلل من ظهور حب الشباب ويساعد على تفتيح الوجه ويقلل من ظهور الحبوب والبثور ويجعل الوجه صافي وخالي من التجاعيد تماماً، وهو من الكريمات الطبيعية التي تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب الاسمرار والبقع الداكنة على الوجه، ويساعد على شد الوجه وحمايته من الجفاف والتشققات التي تظهر حول الفم، وينعم البشرة ويخفي الخطوط البيضاء بشكل سريع، ومكوناته سهلة وبسيطة ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد السحري لتفتيح البشرة قبل العيد بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات كريم النشا وماء الورد السحري
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف كوب من ماء الورد.
- ملعقة من عصير الليمون.
- مقدار ملعقة من زيت اللوز.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد السحري لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونذوبهم مع بعض حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.
- ثم نحضر إناء ونضع به كمية مناسبة من الماء المغلي، ثم نضع الوعاء في المنتصف ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام مثل الكريم.
- نرفع الوعاء من الماء الساخن ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نحضر علبة صغيرة فارغة ونضع الكريم فيها ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.
- بعد ذلك نقوم باستخدام الكريم مرتين يومياً في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج.
- يفضل استعمال الكريم لمدة شهر حتى يعطينا نتائج فعالة على البشرة.
طريقة عمل غسول ماء الورد لتنظيف البشرة
سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل غسول سريع بكل سهولة وهى كالتالي:-
- نحضر بخاخ متوسط الحجم، ونضع به نصف كوب من ماء الورد، ونصف كوب من الماء العادي، وملعقة من عصير الليمون ونرجهم جيدًا مع بعض حتى تختلط جميع المكونات.
- نقوم بغسل الوجه كل صباح بالماء الفاتر، ثم نرشه بالغسول حتى نتخلص من الدهون والبثور.
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كريم النشا وماء الورد ، من أفضل الكريمات التي تعطي للبشرة جمال وحيوية من أول استعمال، لأنه يحتوي على عناصر مهمة لصحة البشرة تساعد على امتصاص الرطوبة والدهون المتراكمة تحت الجلد، ويقلل من ظهور حب الشباب ويساعد على تفتيح الوجه ويقلل من ظهور الحبوب والبثور ويجعل الوجه صافي وخالي من التجاعيد تماماً، وهو من الكريمات الطبيعية التي تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب الاسمرار والبقع الداكنة على الوجه، ويساعد على شد الوجه وحمايته من الجفاف والتشققات التي تظهر حول الفم، وينعم البشرة ويخفي الخطوط البيضاء بشكل سريع، ومكوناته سهلة وبسيطة ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد السحري لتفتيح البشرة قبل العيد بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات كريم النشا وماء الورد السحري
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف كوب من ماء الورد.
- ملعقة من عصير الليمون.
- مقدار ملعقة من زيت اللوز.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد السحري لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونذوبهم مع بعض حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.
- ثم نحضر إناء ونضع به كمية مناسبة من الماء المغلي، ثم نضع الوعاء في المنتصف ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام مثل الكريم.
- نرفع الوعاء من الماء الساخن ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نحضر علبة صغيرة فارغة ونضع الكريم فيها ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.
- بعد ذلك نقوم باستخدام الكريم مرتين يومياً في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج.
- يفضل استعمال الكريم لمدة شهر حتى يعطينا نتائج فعالة على البشرة.
طريقة عمل غسول ماء الورد لتنظيف البشرة
سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل غسول سريع بكل سهولة وهى كالتالي:-
- نحضر بخاخ متوسط الحجم، ونضع به نصف كوب من ماء الورد، ونصف كوب من الماء العادي، وملعقة من عصير الليمون ونرجهم جيدًا مع بعض حتى تختلط جميع المكونات.
- نقوم بغسل الوجه كل صباح بالماء الفاتر، ثم نرشه بالغسول حتى نتخلص من الدهون والبثور.
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