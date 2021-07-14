طريقة عمل حلوى المكرون الفريدة واللذيذة خطوة بخطوة في المنزل

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حلوى المكرون ، من أكثر الحلويات التي تمتلك شكل فريد ومميز ومذاق خاص ومكوناتها بسيطة، كما أنها محببة لدي كثير من الناس لما تتميز به من شكل متميز وفريد وألوان رائعة ومبهجة ومتنوعة، كما أنه هناك العديد من الأكلات اللذيذة والفريدة الأخري والمميزة أيضا يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة ورخيصة الثمن وكذلك بطريقة سهلة وبسيطة مثل كيكة الهوهوز اللذيذة والمميزة، وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة، وكيكة البسكويت الباردة بدون فرن، وغيرها الكثير من الوصفات والاكلات الشهية والمميزة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل حلوى المكرون.مكونات حلوى المكرون
تتكون حلو المكرون من مكونات بسيطة ومتوفرة في الأسواق وهي كالتالي:
- ٨٠ جرام من دقيق اللوز.
- ٨٥ جرام من السكر المطحون.
- عدد ٢ بياض بيضة (زلال البيض) بدرجة حرارة الغرفة.
- ٥٠ جرام من السكر الناعم.
- رشة فانيليا.
- رشة ملح.
- لون طعام وردي أو أصفر أو أي ألوان مرغوب فيها.
سوف نتعرف فيما يلي علي طريقة عمل حلوى المكرون وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بطحن كلا من دقيق اللوز و٨٥ جرام من السكر المطحون مع بعضهم البعض في الكبة جيدا، ثم نقوم بنخلهم.
- ثم نقوم بضرب بياض البيض بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجمه ويصبح باللون الأبيض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ٥٠ جرام من السكر الناعم علي البيض بالتدريج.
- ونستمر في خفق البيض مع السكر، ثم نضيف الملح والفانيليا.
- ثم نضيف ألوان الطعام المرغوب فيها ونستمر في الخفق حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي الثقيل أو قوام المارينج.
- بعد ذلك نقوم بصب الخليط على دقيق اللوز المخلوط مع السكر.
- ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى نخرج الهواء من العجينة.
- ثم نضع العجينة التي قمنا بإعدادها في قمع أو كيس الكريمة.
- ونقوم بجلب صاج ونضع عليه ورق زبدة ونشكل البسكويت بقمع الكريمة علي ورق الزبدة.
- بعدما نقوم بدب الصاج علي الطاولة حتى يخرج الهواء الذي بداخله ونتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة وربع.
- ثم ندخله الفرن لمدة ربع ساعة علي درجة حرارة ١٥٠ درجة مئوية ونقوم بتسخين الفرن من الأسفل فقط.
- بعد مرور ربع ساعة نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه ليبرد وبعد ذلك نقوم بحشوه بالشوكولاتة أو براميل الحليب.
- ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
الوسوم
حلوى المكرون ، من أكثر الحلويات التي تمتلك شكل فريد ومميز ومذاق خاص ومكوناتها بسيطة، كما أنها محببة لدي كثير من الناس لما تتميز به من شكل متميز وفريد وألوان رائعة ومبهجة ومتنوعة، كما أنه هناك العديد من الأكلات اللذيذة والفريدة الأخري والمميزة أيضا يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة ورخيصة الثمن وكذلك بطريقة سهلة وبسيطة مثل كيكة الهوهوز اللذيذة والمميزة، وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة، وكيكة البسكويت الباردة بدون فرن، وغيرها الكثير من الوصفات والاكلات الشهية والمميزة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل حلوى المكرون.مكونات حلوى المكرون
تتكون حلو المكرون من مكونات بسيطة ومتوفرة في الأسواق وهي كالتالي:
- ٨٠ جرام من دقيق اللوز.
- ٨٥ جرام من السكر المطحون.
- عدد ٢ بياض بيضة (زلال البيض) بدرجة حرارة الغرفة.
- ٥٠ جرام من السكر الناعم.
- رشة فانيليا.
- رشة ملح.
- لون طعام وردي أو أصفر أو أي ألوان مرغوب فيها.
سوف نتعرف فيما يلي علي طريقة عمل حلوى المكرون وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بطحن كلا من دقيق اللوز و٨٥ جرام من السكر المطحون مع بعضهم البعض في الكبة جيدا، ثم نقوم بنخلهم.
- ثم نقوم بضرب بياض البيض بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجمه ويصبح باللون الأبيض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ٥٠ جرام من السكر الناعم علي البيض بالتدريج.
- ونستمر في خفق البيض مع السكر، ثم نضيف الملح والفانيليا.
- ثم نضيف ألوان الطعام المرغوب فيها ونستمر في الخفق حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي الثقيل أو قوام المارينج.
- بعد ذلك نقوم بصب الخليط على دقيق اللوز المخلوط مع السكر.
- ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى نخرج الهواء من العجينة.
- ثم نضع العجينة التي قمنا بإعدادها في قمع أو كيس الكريمة.
- ونقوم بجلب صاج ونضع عليه ورق زبدة ونشكل البسكويت بقمع الكريمة علي ورق الزبدة.
- بعدما نقوم بدب الصاج علي الطاولة حتى يخرج الهواء الذي بداخله ونتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة وربع.
- ثم ندخله الفرن لمدة ربع ساعة علي درجة حرارة ١٥٠ درجة مئوية ونقوم بتسخين الفرن من الأسفل فقط.
- بعد مرور ربع ساعة نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه ليبرد وبعد ذلك نقوم بحشوه بالشوكولاتة أو براميل الحليب.
- ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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