أسهل وصفة لعمل دجاج شاورما في المنزل على طريقة المطاعم وسر تتبيلة الشاورما

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تعرفي علي سر طريقة عمل دجاج شاورما في البيت زي المحلات والمطاعم السورية بأبسط طريقة، أصبحت الشاورما من أهم وأشهر الأطباق العالمية الموجودة الأن، كما أنها أصبحت الأكثر أنتشارا وشعبية في الوطن العربي وذلك يرجع لطعمها المميز التي اشتهرت به، كما تعد الشاورما من جذور تركية وذلك لأنها أول دولة تقوم بصنعها، لذلك سوف نتعرف علي أفضل وأسهل طريقة لعمل شاورما الدجاج في المنزل.دجاج شاورما
أولا: يجب معرفة مخاطر غسل الدجاج، وهناك طرق كثيره ومختلفة لعمل الشاورما فمنها:
- ما يتم عملها بالدجاج ومنها باللحم
- وهناك أيضا فتة الشاورما
- ويمكننا أكلها أيضا بكذا طريقة فعادة يتم أكلها من الخبز الصاج والخيار والفتوش والتبولة
- يمكننا أن نضيف إليها الثومية السورية أو سلطة الطحينة والخيار المخلل
فالشاورما تعد من الأكلات التي لا يختلف فيها شخص وأخر بل أنها أجتمع الجميع علي حبها واكلها.مكونات تتبيلة الشاورما
سوف نتعرف علي المكونات التي يجب تواجدها لتحضير شاورما الدجاج.
- کیلو من صدور الدجاج البانية
- حبيتين من الطماطم المبشورة
- 3 من الفلفل ألوان أو الأخضر
- جزره واحدة كبيرة مبشوره
- علبه زبادي واحدة كبيرة
- نصف ليمونه معصورة
- ربع ملعقة من الثوم المبشور
- نصف ملعقة صغيره من البصل البودر
- ملعقة کبیرة من توابل الشاورما
- نصف ملعقة صغیرة من الثوم البودر
- معلقه صغيرة من البابریکا
- نصف معلقه صغیرة من البهارات
- ملعقة كبيرة من الملح
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
- معلقه کبیرة من الزیت
طريقة تحضير الشاورما
يجب أن تقوم بإتباع الخطوات التالية للحصول علي أفضل شاورما دجاج مثل المطاعم بالضبط.
- نقوم بتقطيع الدجاج إلى قطع متوسطة الحجم ولكن يجب أن تكون طويلة ورفيعة، ثم نضعها في وعاء.
- نضع بعد ذلك الزبادي والليمون بالإضافة إلى جميع التوابل التي ذكرنها إلى الدجاج، ثم نقوم بتقلبيهم جيدا.
- نقلب الدجاج جيدا في هذا الخليط ثم نغطي الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة أربعه ساعات.
- نخرج الدجاج من الثلاجة ثم نضعه في الطاسة ولكن بدون زيت وبدون تقليب الدجاج.
- نقوم بعد ذلك بوضع الزيت إلى الطاسة مع وضع الجزر والبصل المبشور عليهم مع تقلبيهم.
- نترك الدجاج لمدة عشرة دقائق ثم نضع الفلفل والثوم والطماطم، ونقلبهم مع بعضهم جيدا ونترك الدجاج حتي ينضج.
- وهكذا تكون الشاورما جاهزة يمكنك تقديمها بجانب الأرز البسمتى أو العيش السوري.
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تعرفي علي سر طريقة عمل دجاج شاورما في البيت زي المحلات والمطاعم السورية بأبسط طريقة، أصبحت الشاورما من أهم وأشهر الأطباق العالمية الموجودة الأن، كما أنها أصبحت الأكثر أنتشارا وشعبية في الوطن العربي وذلك يرجع لطعمها المميز التي اشتهرت به، كما تعد الشاورما من جذور تركية وذلك لأنها أول دولة تقوم بصنعها، لذلك سوف نتعرف علي أفضل وأسهل طريقة لعمل شاورما الدجاج في المنزل.دجاج شاورما
أولا: يجب معرفة مخاطر غسل الدجاج، وهناك طرق كثيره ومختلفة لعمل الشاورما فمنها:
- ما يتم عملها بالدجاج ومنها باللحم
- وهناك أيضا فتة الشاورما
- ويمكننا أكلها أيضا بكذا طريقة فعادة يتم أكلها من الخبز الصاج والخيار والفتوش والتبولة
- يمكننا أن نضيف إليها الثومية السورية أو سلطة الطحينة والخيار المخلل
فالشاورما تعد من الأكلات التي لا يختلف فيها شخص وأخر بل أنها أجتمع الجميع علي حبها واكلها.مكونات تتبيلة الشاورما
سوف نتعرف علي المكونات التي يجب تواجدها لتحضير شاورما الدجاج.
- کیلو من صدور الدجاج البانية
- حبيتين من الطماطم المبشورة
- 3 من الفلفل ألوان أو الأخضر
- جزره واحدة كبيرة مبشوره
- علبه زبادي واحدة كبيرة
- نصف ليمونه معصورة
- ربع ملعقة من الثوم المبشور
- نصف ملعقة صغيره من البصل البودر
- ملعقة کبیرة من توابل الشاورما
- نصف ملعقة صغیرة من الثوم البودر
- معلقه صغيرة من البابریکا
- نصف معلقه صغیرة من البهارات
- ملعقة كبيرة من الملح
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
- معلقه کبیرة من الزیت
طريقة تحضير الشاورما
يجب أن تقوم بإتباع الخطوات التالية للحصول علي أفضل شاورما دجاج مثل المطاعم بالضبط.
- نقوم بتقطيع الدجاج إلى قطع متوسطة الحجم ولكن يجب أن تكون طويلة ورفيعة، ثم نضعها في وعاء.
- نضع بعد ذلك الزبادي والليمون بالإضافة إلى جميع التوابل التي ذكرنها إلى الدجاج، ثم نقوم بتقلبيهم جيدا.
- نقلب الدجاج جيدا في هذا الخليط ثم نغطي الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة أربعه ساعات.
- نخرج الدجاج من الثلاجة ثم نضعه في الطاسة ولكن بدون زيت وبدون تقليب الدجاج.
- نقوم بعد ذلك بوضع الزيت إلى الطاسة مع وضع الجزر والبصل المبشور عليهم مع تقلبيهم.
- نترك الدجاج لمدة عشرة دقائق ثم نضع الفلفل والثوم والطماطم، ونقلبهم مع بعضهم جيدا ونترك الدجاج حتي ينضج.
- وهكذا تكون الشاورما جاهزة يمكنك تقديمها بجانب الأرز البسمتى أو العيش السوري.
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