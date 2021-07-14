طريقة عمل كرات كيكة الشكولاتة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة في متناول الجميع

تعتبر كرات كيكة الشكولاتة ، من أشهي وألذ أنواع الحلويات التي يعشقها الأطفال كثيراً، وهي وصفة للذيذة وشهية وغير مكلفة، وتتميز بأنها من الحلويات سريعة التحضير، يمكن لجميع الأمهات إعدادها في المنزل لأطفالها بكل سهولة، لأن مكوناتها موجودة في كل منزل، هي من الحلويات البسيطة التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها إلي أفراد أسرتك في الصباح كوجبة إفطار بجانب كوب ساخن من الحليب أو الشاي، ننصح جميع السيدات بعمل هذه الحلوى في المنزل، لأنها تباع في محلات الحلويات بسعر غالي الثمن ولضمان نظافتها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة تحضير كرات كيكة الشكولاتة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كرات كيكة الشكولاتة

تعرفي من خلال السطور الأتية علي أبسط مكونات عمل هذه الكيكة الخفيفة والهشة وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق.

1 كوب من الحليب.

4 بيضات.

نصف كوب من الزبدة.

كوب ونصف من السكر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار معلقة كبيرة من بكينج باودر.

2 معلقة كبيرة بودرة الكاكاو.

فروستينج الشكولاتة:-

لوح شوكولاتة بيضاء.

أعواد بلاستيك.

شوكولاتة فار مسيه ملونة.

ورق زبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كرات كيكة الشوكولاتة في المنزل بكل بساطة وهي كما يلي:-

أولاً لتحضير الكيكة الإسفنجية، نمزج السكر والزبدة في بولة عميقة، ونضربهم بواسطة المضرب الكهربائي لدقائق. نضيف بعد ذلك البيض والفانيليا إلي الخليط السابق واستمري في الخفق، ضيفي بعد كدة الحليب ثم الدقيق و بكينج بودر وبودرة الكاكاو واستمري في خلط المزيج بواسطة المضرب الكهربائي لدقائق. حضري بعد ذلك صينية وادهنيها بالزيت والدقيق، وصبي الخليط فيها حطي الصينية في الفرن مع مراعاة ضبط الحرارة علي 250 مئوية، واتركيها لمدة نصف ساعة لحد ما تستوي كويس. للتأكد من إن الكيكة استوت اغرسي سكين حامي أو عود خشب في الكيك، لو خرج نظيف ده دليل إنها استوت كويس. لتحضير كرات الكيك، بمجرد ما تبرد الكيكة تماماً قطعيها لقطع صغيرة وبعدين حطيها في طبق مناسب وافركيها باليد. بعد ذلك ضيفي معلقتين من فروستينج الشوكولاتة ووزعيهم كويس امزجي الخليط بيدك لحد ما الكيك يتماسك. اصنعي كرات من الكيك باستخدام معلقة الأيس كريم الصغيرة، حضري بعد كدة صينية وحطي فيها ورق زبدة ورصي فيها كرات الشكولاتة. غطي الصينية بورق الألمونيوم وسبيها في الثلاجة لمدة 25 دقيقة، للتزين حطي لوح الشكولاتة البيضاء في الميكروويف مع إضافة معلقة من الزيت لحد ما تذوب. خلي الشكولاتة في الميكروويف لمدة 30 ثانية، ثم اخرجيها قلبي الشكولاتة بواسطة المعلقة، لتشكيل كرات الشكولاتة، اغمسي الأعواد في الشكولاتة البيضاء ثم اغرسيها في كرات الشكولاتة. بعدين نزلي الكرات في الشكولاتة مرة كمان في الشكولاتة الفار مسيه، وبعدين ادخليهم الثلاجة قبل التقديم.

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