قبل العيد.. قومي بعمل بوتكس طبيعي لوجهك بالتدليك

يعمل البوتكس على شد البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه، ومع قدوم العيد خلال الأيام القليلة القادمة تستعد جميع السيدات للاعتناء ببشرتهن ويمكن عمل بوتكس طبيعي للبشرة دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل، حيث يمكن لتدليك الوجه أن يعطي النتيجة المطلوبة من استخدام البوتكس، لذاك فيما يلي نتحدث عن طريقة تدليك الوجه بشكل صحيح للحصول على النتيجة التي تشابه نتيجة عمل البوتكس.

يجب غسل الوجه بغسول عشبي طبيعي وتنظيف البشرة وتجفيفها باستعمال منشفة قطنية ناعمة.

يمكن استعمال أحد أنواع الزيوت الطبيعية لتدليك البشرة قبل القيام بخطوات تدليك البشرة التالية.

نصائح قبل تدليك الوجهخطوات تدليك الوجه للحصول على نتائج البوتكس

إذا كنتِ تريدين الحصول على نتائج مشابهة تمامًا لنتائج البوتكس من تدليك الوجه يمكنك القيام بالخطوات التالية:

تبدأ الخطوة الأولى بتدليك الجبهة، من خلال وضع مفاصل الاصابع بكلتا اليدين على الجبهة.

ثم تحريكهم يمينا ًًويسارًا ولأعلى ولأسفل على أن تكون الحركات بسيطة ورقيقة على البشرة.

يمكن القيام بهذه الخطوة خمس مرات في اليوم قبل الانتقال إلى الخطوة

ضعي أطراف إصبعك الأوسط والسبابة على الصدغ، ثم حركي الأصابع نحو جسر الأنف في حركة الانزلاق.

ثم مرري الأصابع على الحاجبين وأعيدي الخطوات مرة أخرى.

افعلي هذه الخطوة خمس مرات في اليوم قبل الانتقال للخطوة التالية.

ضعي مفاصل الأصابع على الخدين وحركبهم نحو الأذنين قبل العودة.

كرري الخطوة السابقة بمعدل خمس مرات في اليوم.

تدليك الجبهةتدليك العينتدليك الخدينفوائد تدليك الوجه

هناك العديد من الفوائد يمكن الحصول عليه من تدليك الوجه ومن بينها: