طريقة عمل بسكوت اللوتس في البيت بكل سهولة خطوة بخطوة

طريقة عمل بسكوت اللوتس، حيث يعتبر بسكوت اللوتس من أشهر أنواع الحلويات الخفيفة التي يحبها الجميع وبالأخص الأطفال، حيث أنه سهل تناوله، ويمكن تحضيره في البيت بكل سهولة والحصول على نفس طعم الجاهز بدون تعب أو مجهود كبير، وتتميز هذه الوصفة أنها لا تستغرق وقت طويل، ويمكن تقديمها في وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي، وكذلك يمكن تناولها بعد الغداء، فهي مناسبة لجميع الأوقات والمناسبات، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيره بالخطوات في هذا المقال. طريقة عمل بسكوت اللوتس طريقة عمل بسكوت اللوتس المكونات بالمقادير: ثلاثة أكياس من بسكوت اللوتس.

أربعة ملاعق كبار من الزبدة الطرية.

علبة كاملة من الحليب المكثف.

ربع كوب كبير الحجم سكر بودرة. طريقة تحضير البسكوت: نقوم بتفتيت البسكوت جيداً في بولة عميقة، ثم نقوم بإضافة الزبدة الطرية له.

نفرك المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

نضيف الحليب المكثف بعد ذلك، ونقلب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتماسك العجينة.

نقوم بتشكيل هذه العجينة على شكل كرات ذات حجم صغير.

ثم نغمسها في السكر البودرة ونرصها في الصينية، وندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة 7 دقائق.

بعد أن يصبح لونها ذهبي وتستوي جيداً نخرجها، ونتركها تبرد ثم نقدمها. طريقة أخرى لعمل بسكوت اللوتس في البيت طريقة تحضير البسكوت:طريقة أخرى لعمل بسكوت اللوتس في البيت المكونات: كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

نصف كوب كبير زبدة طرية.

كوب كبير سكر أبيض.

2 بيضة متوسطة الحجم.

ملعقة كبير فانيليا.

كوب كبير من قطع الشوكولاتة الصغيرة.

ثلاثة ملاعق كبار من زبدة اللوتس.

ثلث كوب كبير من فتات بسكوت اللوتس. طريقة تحضير البسكوت: في بولة عميقة نضع الدقيق والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم، ونقلب المكونات مع بعضها جيداً.

في العجانة نقوم بوضع السكر البودرة مع الزبدة، ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متضاعف الحجم.

نقوم بإضافة البيض إلى الخليط ونستمر في الخلط.

نضيف كلاً من الدقيق والفانيليا إلى العجان ونستمر في العجن حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات ونحشيها من الداخل بالشكولاتة.

ثم ندخلها الفرن الساخن حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها ونغمسها في زبدة اللوتس ثم نغطيها ببسكوت اللوتس المفتت. طريقة تحضير البسكوت: الوسوم

طريقة عمل بسكوت اللوتس، حيث يعتبر بسكوت اللوتس من أشهر أنواع الحلويات الخفيفة التي يحبها الجميع وبالأخص الأطفال، حيث أنه سهل تناوله، ويمكن تحضيره في البيت بكل سهولة والحصول على نفس طعم الجاهز بدون تعب أو مجهود كبير، وتتميز هذه الوصفة أنها لا تستغرق وقت طويل، ويمكن تقديمها في وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي، وكذلك يمكن تناولها بعد الغداء، فهي مناسبة لجميع الأوقات والمناسبات، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيره بالخطوات في هذا المقال. طريقة عمل بسكوت اللوتس طريقة عمل بسكوت اللوتس المكونات بالمقادير: ثلاثة أكياس من بسكوت اللوتس.

أربعة ملاعق كبار من الزبدة الطرية.

علبة كاملة من الحليب المكثف.

ربع كوب كبير الحجم سكر بودرة. طريقة تحضير البسكوت: نقوم بتفتيت البسكوت جيداً في بولة عميقة، ثم نقوم بإضافة الزبدة الطرية له.

نفرك المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

نضيف الحليب المكثف بعد ذلك، ونقلب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتماسك العجينة.

نقوم بتشكيل هذه العجينة على شكل كرات ذات حجم صغير.

ثم نغمسها في السكر البودرة ونرصها في الصينية، وندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة لمدة 7 دقائق.

بعد أن يصبح لونها ذهبي وتستوي جيداً نخرجها، ونتركها تبرد ثم نقدمها. طريقة أخرى لعمل بسكوت اللوتس في البيت طريقة تحضير البسكوت:طريقة أخرى لعمل بسكوت اللوتس في البيت المكونات: كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

نصف كوب كبير زبدة طرية.

كوب كبير سكر أبيض.

2 بيضة متوسطة الحجم.

ملعقة كبير فانيليا.

كوب كبير من قطع الشوكولاتة الصغيرة.

ثلاثة ملاعق كبار من زبدة اللوتس.

ثلث كوب كبير من فتات بسكوت اللوتس. طريقة تحضير البسكوت: في بولة عميقة نضع الدقيق والبيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم، ونقلب المكونات مع بعضها جيداً.

في العجانة نقوم بوضع السكر البودرة مع الزبدة، ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متضاعف الحجم.

نقوم بإضافة البيض إلى الخليط ونستمر في الخلط.

نضيف كلاً من الدقيق والفانيليا إلى العجان ونستمر في العجن حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات ونحشيها من الداخل بالشكولاتة.

ثم ندخلها الفرن الساخن حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها ونغمسها في زبدة اللوتس ثم نغطيها ببسكوت اللوتس المفتت. طريقة تحضير البسكوت:

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