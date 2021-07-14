سر عمل ألذ كيك شاتوه في البيت بالشيكولاتة والفراولة

سر عمل ألذ كيك شاتوه، كيك الشاتوه تشبه في شكلها الحصن، كما أنها متعددة النكهات، كما أنها تختلف من ثقافة لثقافة أخري، وتعد كيك الشاتوه من أكثر الحلويات المحببة لدي الكثير من الأشخاص، ولها العديد من النكهات مثل الشيكولاتة وكريم الكراميل وغيرها من النكهات المفضلة، وسنطرح لكم الأن طريقة عمل كيك شاتوه.

سر عمل ألذ كيك شاتوه

كيك الشاتوه من أشهى الكيك المحبب لدى الكثيرين من الكبار والصغار لأنه يوضع عليه صوص الشيكولاته فيعطيه مذاق لذيذ وطريان للكيك، وطريقة عمله بسيطة وسهلة لذا نقدم لكم المكونات الخاصة بكيك شاتوه وطريقة تحضيره.

واحد كوب من الدقيق الناعم.

مقدار كوب من السكر.

كوب من اللبن.

3 ملاعق من الكاكاو.

3 بيضات.

كيس فانيليا.

نضع كلا من اللبن والكاكاو والسكر، ونخفقهم في الخلاط جيدا ، ثم نضيف إليهم الزيت بشكل تدريجي، ونستكمل الخفق للمكونات، حتي تصبح ملمسها كصوص الشيكولاتة.

نأخذ جزء من الخليط ونتركه في الثلاجة، ثم نضيف إلي الخلطة المتبقية مع استمرار الخفق البيض والفانيليا.

ثم نضع الدقيق مع البيكينج بودر، ونخلط المكونات بشكل جيد، ثم نضعهم في صينية مدهونة حتي لا تلتصق، وندخل الصينية الفرن علي درجة حرارة 180‪ درجة.

نخرجه بعد أن ينضج ونضعه في أطباق التقديم، ونضع علي الوش صوص الشيكولاتة التي أعددناه من قبل للتزيين، ومن الممكن وضع بعض المكسرات أيضا.

طريقة تحضير كيك شاتوهطريقة تحضر كيك شاتوه بنكهة الفراولة

المكونات

علبة جل فراولة.

كوب ماء ساخن.

واحد كوب ونصف من الدقيق الناعم.

كوب من اللبن.

مقدار كوب من السكر.

زيت نباتي مقدار كوب.

2 ملعقة بيكينج بودر.

2 ملعقة فانيليا.

3 بيضات.

نقوم بخلط الجل مع كوب الماء الساخن، ثم نضع إليهم اللبن والسكر، ونستكمل الخلط، وذلك حتي يصبح الخليط لين وناعم .

نضع الزيت مع استمرار خلط المكونات في الخلاط، ثم نضع الفانيليا، نضع من الخليط كوب لكي نقوم بتزيين الكيك.

ثم نضع علي المكونات البيض والدقيق وكذلك البيكينج بودر، ونقوم بخلطهم بشكل جيد.

نضع الخليط في الفرن وبعد نضجها نضع علي الوش الصوص الذي جهزناه ونقوم بتقطيعها.

طريقة تحضير كيك شاتوه بالفروالة