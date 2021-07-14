طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي المنعش برائحة اللافندر الجميلة

يعتبر مزيل العرق الطبيعي ، من أكثر مستحضرات العناية بالجسم استعمال، حيث يتم استخدامه بكثرة في فصل الصيف، لكي يعطي الجسم رائحة عطرية منعشة وجميلة، ويساعد على تفتيح منطقة الإبط ويحميها من الاسمرار، ويلطف وينعم الجلد ويستخدم على جميع أنواع البشرة، ولا يسبب أي أضرار وأمن تماماً على البشرة، وهو يساعد في التخلص من رائحة العرق بشكل جيد، ويعمل على إغلاق المسام الواسعة التي تسبب نمو البكتيريا على سطح الجلد، ويدوم لفترة طويل تحت ضغوط العمل والمجهود اليومي، ويجعل رائحة الملابس جميلة ولا يسبب الاصفرار التي تسببه المزيلات الأخرى التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، والتي تسبب تهيج الجلد والحكة واسمرار الإبطين، ويساعد على قتل البكتيريا والفطريات التي تسبب رائحة العرق المزعجة، ويستخدم كمعطر للجسم لأنه يحتوي على زيت اللافندر العطري.

وتوجد أنواع كثيرة من مزيلات العرق الطبيعية إلى تخلصنا من روائح الجسم الكريهة، مثل مزيل العرق برائحة الفل، ومزيل عرق بالشبه، الذي يجعل رائحة الجسم جميلة وجذابة وناعمة مثل بشرة الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي برائحة عطرية جميلة وبدون تكلفة.

مكونات مزيل العرق الطبيعي

سوف نتعرف على مكونات المزيل الطبيعية وهى كما يأتي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت اللافندر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق المنعش الطبيعي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر علبة صغيرة ونضع بها جميع المكونات، ثم نقوم خلطهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريم. نقوم بوضع العلبة بالثلاجة حتى تتماسك، ثم نخرجها ونقوم باستخدام الكريم بعد الاستحمام مباشرة حتى نخفي رائحة العرق تماماً.

طريقة عمل كريم مزيل العرق بالشبه وماء الورد لإزالة رائحة العرق

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم وهى كما يلي:-