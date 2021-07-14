طريقة عمل الباذنجان المخلل بالخلطة السرية اللذيذة أحلى من المطاعم

الباذنجان المخلل ، من المقبلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنه يقدم مع الأطباق المختلفة مثل الفول المدمس، والطعمية، والملوخية الخضراء، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الجميع على تناوله في المطاعم، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكنه قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بالخلطة السرية أحلى من المطاعم، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير الباذنجان المخلل بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات الباذنجان المخلل

يتكون الباذنجان المخلل من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد الخلطة أهم ما يميز هذه الوصفة، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو ونصف باذنجان أسود صغير الحجم.

ماء.

ملح حسب الرغبة.

حبة بنجر مقطع أرباع.

مقادير الخلطة

حبة فلفل أصفر.

حبات فلفل أحمر بارد.

ملعقة كبيرة ببريكا.

حبات فلفل أخضر بارد.

ملعقة كبيرة كمون.

حزمة كزبرة أو بقدونس.

رأس ثوم كبيرة.

ربع كوب خل.

ربع كوب ليمون.

ملعقة صغيرة شطة حارة.

ملعقة كبيرة ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الباذنجان المخلل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: