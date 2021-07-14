ملعقة نيفيا وملعقة قهوة وتخلصي من إسمرار الجسم والبشرة والاماكن الداكنة بالكامل في دقيقة

ملعقة نيفيا وملعقة قهوة وتخلصي من إسمرار الوجه والجسم بالكامل، حيث أن كريم نيفيا واحد من بين كريمات ترطيب البشرة الفعالة للغاية التي يوجد بالكثير من المواد للترطيب وتنعيم البشرة مما يجعله المنتج الأفضل للكثير من الأشخاص، كما أنه يتم استخدام في الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح اسمرار البشرة والمناطق الداكنة بالجسم ويحمل الكثير من المميزات للتفتيح العميق للبشرة، ويقوم بتوحيد لونها ويجعلها مشرقة، ومن بينها ملعقة نيفيا وملعقة قهوة للتخلص من اسمرار والجسم والبشرة بالكامل بالمنزل دون الحاجة للتقشير الكيميائي وتطبيق منتجات كيميائية أخرى باهظة الثمن، فتعتبر هذه الوصفة من الوصفات المجربة الفعالة يمكنك تجربتها الان.

ملعقة نيفيا وملعقة قهوة وتخلصي من إسمرار الجسم والبشرة والاماكن الداكنة

تعرفي اليوم على الوصفة السحرية لعمل خليط نيفيا والقهوة لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم وتفتيح البشرة من أسرع وأفضل وصفات التفتيح الفعالة التي لا يعلمها الكثيرون، وبعد تجربتها سوف تكون هي الوصفة المفضلة لكي تابعي معنا:

قومي بخلط ثلاث ملاعق من كريم نيفيا مع ملعقة واحدة من مسحوق القهوة وتقلب المكونات معاً.

نقوم بإضافة ملعقة من عصير الليمون وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

يتم تطبيق الخليط قبل النوم ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن الممكن لأن يترك ويغسل بالصباح للحصول على نتائج أفضل.