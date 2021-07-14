أتعلمي طريقة عمل الآيس كريم بالفواكه الطبيعية من المنزل مثل الجاهز تمامآ

بدأ فصل الصيف وأشتدت درجة الحرارة، لذا الكثير يفضل تناول المثلجات التي تمنح الشعور الرطوبة والانتهاء للجسم، لذا نقدم طريقة عمل الآيس كريم بالفواكه المختلفة التي لها تفضل تناولها والمحببة إليك، وتعد هذه الطريقة المنزلية تعطي نتيجة مضمونة ونكهة طيبة وبطعم احلى من محل المثلجات. وتحتفظ الكثير من محلات المثلجات بسر عمل الأيس كريم، ولكن من خلال موقعنا هذا سوف نقدم لكم الوصفة بكل سهولة وبنفس الطعم، لذا تابعونا ليصلكم كل جديد.

طريقة عمل الآيس كريم بالفواكه من المنزل

سنقدم وصفة منزلية بسيطة تساعد على تحضير الآيس كريم بأقل المكونات ونتيجة مرموقة ومميزة بجانب أن الآيس كريم يساعد على ترطيب الجسم ولكن مع مراعاة عدم الإكثار منه للأطفال، كي لا يؤدي إلى نتيجة عكسية تضر بالأطفال.

كوبان من شرائح الفراولة المغسلة

كوب كبير من الزبادي البلدي.

نصف كوب من الحليب يفضل كامل الدسم.

3 ملاعق كبيرة عسل.

قالب من الشيكولاتة السائلة في حمام بخار.

شوكولاتة الوان.

مقادير عمل الآيس كريم بالفواكهطريقة تحضير الايس كريم بالفواكه

يتطلب ذلك عدة خطوات بسيطة ومنها:

نضع في طبق عميق شرائح الفراولة مضاف إليها العسل والزبادي والحليب سويًا، ثم نقوم بهرسه حتى تصير ذو ملمس ناعم.

نضع الخليط في أطباق الآيس كريم، ونسكب الخليط في الأطباق لحين انتهاء الكمية.

يوضع الخليط في الفريزر لمدة يوم كامل حتى تتجمد.

ثم نضع عليه الشوكولاته السائلة ويوضع في الفريز مرة أخرى، وعند التقديم نضع الشوكولاته الألوان على وجه الأطباق.

بالطبع يفضل تناوله وهو مثلج لكي استمتع بطعم مميز.

يمكن استخدام أنواع أخرى من الفواكه كالمانجو أوالموز أوالاناناس أو الفراولة وهكذا.

يجب الانتباه إلى أن يوضع الايس كريم في أطباق بلاستيكية أثناء وضعها في الفريزر حتى لا تنكسر، وعند خروجها يتم وضعها في أطباق زجاجية للتقديم فقط.

من الممكن إضافة أي نوع من أنواع الصوصات علي الأيس كريم مثل صوص الشوكولاته أو صوص الكراميل.

من المؤكد أن الايس كريم بالفواكه من أفضل المثلجات التي يمكن تناولها طوال فصل الصيف

ملحوظة هامة