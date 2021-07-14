أفضل وأسرع طرق انقاص الوزن والتخسيس الفعالة والتى أثبت نجاح كبير

لا شك أن حلم خسارة الوزن هو أحد هم الأمور التى تشغل فكر الكثير فمشكلة زيادة الوزن هى مرض العصر بل أن السمنة بحسب تصريحات الأطباء من خلال كافة الابحاث الطبية المعلنة هى القاسم المشترك مع كافة الأمراض المنزمة والخطيرة التى تصيب الانسان خاصة وأن تلك الأمراض أصبحت ليست ببعيدة عن فئة الشباب والتى كان من المفترض ألا تصيبها تلك الأمراض فى سن مبكر مثل السكر والضغط والقلب ومشاكل العظام والمفاصل وغيرها وغيرها مما تسببه السمنة

الطرق الفعالة لانقاص الوزن بشكل سريع وأمن

ونقصد هنا بالشكل السريع هو الفعالية الايجايبية فبمجرد الإلتزام تجد النتيجة الفعلية وليس لتلك الطرق أدنى علاقة من قريب او بعيد بالجراحات التى يتم تقديمها من قبل الكثيرين بأنها افضل واسرع الطرق فأن تلك الطرق تجد نفعا ولكن مع اصحاب الاوزان الكبيرة للغاية والتى يستحيل مع اصحابها ان يقوم بإتخاذ طريق اخر غير الجراحة بمختلف اشكالها من التكميم والتحويل الكلى والجزئى والمصغر

هنا فقد وجد المتخصصون والعاملين بمجال التغذية أن أفضل طرق انقاص الوزن الأكثر فعالية هو الصيام المتقطع حيث طفى هذا النظام وأصبح حديث الجميع لما قام بتحقيقه من نتائج مبهرة مع حالات كانت من أحلام أصحابها مجرد نزول عدة كيلو جرامات ولكن قد تغير مظهرهم وصحتهم بشكل كبير فنظام الصيام المتطع هو جوهره الإعتماد على الانقطاع التام عن الطعام بمختلف أشكالة والاكتفاء بالسوائل التى يتم تناولها وقد تصل ساعات الصيام الى 16 ساعة متواصل ولا تقل عن 12 ساعة وباقى اليوم يتم تقسيم الطعام الى عدة وجبات بحيث تكون تلك الوجبات ذات قيمة غذائية عالية ولكن بسعرات حرارية اقل مثل الخضروات والفاكهة والبروتين ولكن بكميات اقل

لابد أن تعلم بأن الصيام المتقطع قد يأتى بنتائج معاكسة للغاية إذا لم يتم الالتزام بشروطه والتى هى أهمها عدم تنظيم الوجبات التى يسمح بها خلال خارج ساعات الصيام حيث يتم تناول ماكولات تحتوى على سعرات حرارية ضخمة مثل النشويات والسكريات والاطعمة السريعة مثل البرجر والبيتزا والكريب والمشروبات الغازية فاذا أردت إنقاص الوزن بشكل صحى فخذ راحتك بساعات النوم الكافى وأجعل الصيام بينها وقم بممارسة أى من الرياضات حتى لو كانت رياضة المشى واقرأ اكثر عن تجارب الغير برحلة النزول من خلال الصيام المتقطع