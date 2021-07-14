المعلقة السحريه من كريم البانثينول لفرد الشعر الخشن المجعد بديل الكيراتين والبروتين

المعلقة السحريه من كريم البانثينول لفرد الشعر الخشن المجعد، كريم بانثيول يوجد بع الكثير من الفوائد الهامة لصحة الشعر وفروة الرأس وله القدرة على ترطيب الشعر الجاف، لذا ينصح دائماً أطباء الجلدية وخبراء العناية بالشعر بالحرص على استخدام بانثينول، مما جعل الكثير من الفتيات يتسألون عن ما يسببه للشعر وهل ينتج عنه أي أضرار، وعلى غرار ذلك صرح الكثير ممن جربوا كريم بانثينول بأنه بمثابة كيراتين معالج للشعر الخشن والمجعد، وكيفية استخدامه لعلاج العديد من المشاكل التي تتعلق بالشعر، ولن نجد لها أي حلول لأنه يحتوي على مادة الكولاجين والكثير من العناصر الأخرى التي تحمل الكثير من الفوائد، إلى جانب أن كريم البانثينول وقد وجدت أيضاً أنه يخلصك من مشاكل الجلد والبشرة، ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على كيفية استخدامه للقيام بفرد الشعر الخشن والمجعد بشكل جيد ودون أي أضرار.

نحن نعلم أن زيت الزيتون يعمل على كثافة الشعر ومنع تساقطه ويزيد من ترطيب خصلات الشعر وتنعيمه من خلال:

في إناء عميق نقوم بخلط كميات متساوية من كريم البانثينول وزيت الزيتون وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

من ثم يطبق الخليط على الشعر بشكل مباشر ويترك لمدة لا تقل عن ساعة.

نقوم بغسل الشعر بعد ذلك بالطريقة المعتادة وسوف تلاحظين الفرق بنفسك في زيادة طول ولمعان ونعومة الشعر.

يمنح كريم بانثينول للشعر الكثير من الفوائد بسبب احتوائه على مواد وفيتامينات هامة لصحة الشعر منها الآتي: