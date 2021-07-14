طرق لتخزين اللحوم بدون الحاجة للحفظ في الثلاجة

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طرق لتخزين اللحوم غير الثلاجة، البعض منا لا يفضل فكرة تخزين اللحوم في الثلاجة لأنها قد لا تكون صحية إذا لم تحفظ بشكل صحيح كما أنه قديمًا كانت اللحوم تحفظ بأكثر من طريقة دون الحاجة للثلاجة لكي تظل صالحة للاستخدام والطعام ونقدم لكم أكثر من طريقة لتخزين اللحوم دون الثلاجة في المنزل.طريقة تمليح اللحوم لحفظها
لا تتحمل البكتيريا التي تنمو على اللحم تركيز الملح المرتفع لهذا هو طريقة مناسبة لحفظ اللحم ويتم كالتالي:
- نرش مقدار من الملح متساوي على جميع أجزاء اللحم.
- يُخزن اللحم في أكياس تخزين أو علبة تخزين على أن تكون مغلقة بإحكام.
- توضع تلك الأكياس في منطقة باردة لحفظ اللحم لمدة 3 حتى 4 أشهر.
- عند الطهي تُغسل قطع اللحم جيدًا من الملح.
من الطرق المثالية لحفظ اللحوم لفترة طويلة ولكنها تتم بحرص حتى لا نصل لمرحلة التسمم الغذائي من اللحم ويتم بالطريقة التالية:
- نحتاج لشراء أوعية ضغط مناسبة وبرطمانات تتناسب مع اللحم تباع في محلات الأدوات المنزلية.
- توضع قطع اللحم في البرطمان ويوضع البرطمان في وعاء الضغط.
- نضيف لوعاء التعليب حوالي 7 سم ماء.
- يتم تحديد مقياس الضغط ليصل للمستوى الذي ترغب به.
- وفي النهاية نترك الوعاء لكي تهدأ الحرارة ولا يفتح قبل أن تقل حرارة الوعاء تمامًا وحده بدون استخدام طريقة تبريد إجباري.
تجفيف اللحوم يحفظها من نمو البكتيريا لإزالته للماء الموجود في اللحم وبالتالي موت البكتيريا ويمكننا تجفيف اللحم بوضعه تحت أشعة الشمس:
- تقطيع اللحم لشرائح سمكها رفيع لا يزيد عن 1 سم.
- توضع شرائح اللحم في ماء مغلي للسلق حوالي خمس دقائق لكي تموت البكتيريا.
- نرفع اللحم من الماء حتى يجف ويمكننا وضعه على الفرن.
- يتم خبز اللحم مدة تصل حتى 12 ساعة وأقل حد هو 8 ساعات على حرارة منخفضة.
- وتوضع اللحوم الناتجة عن تلك الطريقة في أوعية مغلقة جيدًا لشهر أو شهرين.
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طرق لتخزين اللحوم غير الثلاجة، البعض منا لا يفضل فكرة تخزين اللحوم في الثلاجة لأنها قد لا تكون صحية إذا لم تحفظ بشكل صحيح كما أنه قديمًا كانت اللحوم تحفظ بأكثر من طريقة دون الحاجة للثلاجة لكي تظل صالحة للاستخدام والطعام ونقدم لكم أكثر من طريقة لتخزين اللحوم دون الثلاجة في المنزل.طريقة تمليح اللحوم لحفظها
لا تتحمل البكتيريا التي تنمو على اللحم تركيز الملح المرتفع لهذا هو طريقة مناسبة لحفظ اللحم ويتم كالتالي:
- نرش مقدار من الملح متساوي على جميع أجزاء اللحم.
- يُخزن اللحم في أكياس تخزين أو علبة تخزين على أن تكون مغلقة بإحكام.
- توضع تلك الأكياس في منطقة باردة لحفظ اللحم لمدة 3 حتى 4 أشهر.
- عند الطهي تُغسل قطع اللحم جيدًا من الملح.
من الطرق المثالية لحفظ اللحوم لفترة طويلة ولكنها تتم بحرص حتى لا نصل لمرحلة التسمم الغذائي من اللحم ويتم بالطريقة التالية:
- نحتاج لشراء أوعية ضغط مناسبة وبرطمانات تتناسب مع اللحم تباع في محلات الأدوات المنزلية.
- توضع قطع اللحم في البرطمان ويوضع البرطمان في وعاء الضغط.
- نضيف لوعاء التعليب حوالي 7 سم ماء.
- يتم تحديد مقياس الضغط ليصل للمستوى الذي ترغب به.
- وفي النهاية نترك الوعاء لكي تهدأ الحرارة ولا يفتح قبل أن تقل حرارة الوعاء تمامًا وحده بدون استخدام طريقة تبريد إجباري.
تجفيف اللحوم يحفظها من نمو البكتيريا لإزالته للماء الموجود في اللحم وبالتالي موت البكتيريا ويمكننا تجفيف اللحم بوضعه تحت أشعة الشمس:
- تقطيع اللحم لشرائح سمكها رفيع لا يزيد عن 1 سم.
- توضع شرائح اللحم في ماء مغلي للسلق حوالي خمس دقائق لكي تموت البكتيريا.
- نرفع اللحم من الماء حتى يجف ويمكننا وضعه على الفرن.
- يتم خبز اللحم مدة تصل حتى 12 ساعة وأقل حد هو 8 ساعات على حرارة منخفضة.
- وتوضع اللحوم الناتجة عن تلك الطريقة في أوعية مغلقة جيدًا لشهر أو شهرين.
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