طريقة عمل الفتة المصرية الشعبية بالخل والثوم على أصولها

تعتبر الفتة هي من أهم الأكلات التي تقدم في عيد الأضحى المبارك، وتشتهر الفتة في مصر وهي واحدة من الأكلات الشعبية، والتي تتمتع بطعم رائع وخطير جداً، وبالرغم من أنها وجبة شعبية إلا أنها معروفة بين الأوساط المختلفة، ويحرص الجميع على تناولها أول أيام عيد الأضحى المبارك، ولم يتبقى على العيد سواء أيام قليلة، لذلك تستعد كل ربات البيوت للعيد بمظاهره المختلفة، ويبحثون عن أسهل طريقة لعمل الفتة المصرية الشعبية، وهذا ما نطلعكم عليه الآن في هذا المقال فتابعونا.

طريقة عمل الفتة المصرية:

من أهم مظاهر عيد الأضحى المبارك تناول اللحوم في أيام العيد الأربعة، بكل الطرق المختلفة والمتنوعة، ومن أشهر الأكلات المرتبطة في العيد وتعرف في مصر وبلاد الشام الفتة، والتي تختلف طرقها من دولة لأخرى، ولكن الفتة المصرية أفضل طرقها.

كيلو من اللحم البقري.

نصف كيلو أرز مصري.

خبز محمص بالفرن.

بصلة كبيرة.

6 فصوص ثوم.

نصف كوب خل.

ملح.

فلفل أسود.

هيل.

2 فص ثوم مفروم.

كوبين عصير طماطم.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملح وفلفل أسود.

في قدر نضع الماء ويرفع على النار حتى يغلي تماماً.

نصيف لح اللحم والبصل ونضيف له الملح والفلفل الأسود.

نضع الهيل وتترك المكونات تغلي لينضج اللحم جيداً.

في قدر أخر نضع السمن ونضيف له الأرز ونقلب جيداً، ونضع له مقدار من مرقة اللحم حتى يغلي، ونهدي النار جيداً لينضج.

في طاسة نضع بها القليل من السمن والثوم ونقلبه ليتحمر، ونضيف له الخل ويترك قليلاً على النار يغلي.

في حلة صغيرة نضع القليل من السمن ونقلب فيها الثوم حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي، ونضيف عصير الطماطم ومعجون الطماطم والملح والفلفل والقرفة، ونترك المزيج يغلي حتى تتسبك.

نحضر طبق التقديم ونضع فيه الأرز وعليه الخبز المحمص المفتت، ونضيف الخل والثوم والمرقة، ثم الصلصلة في النهاية وعليه قطع اللحم، وتقدم بألف هنا.

مكونات الفتة المصرية:مكونات صلصة الفتة:طريقة التحضير: