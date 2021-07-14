خلطة رهيبة بصابونة دوف والأرز المطحون لتفتيح ناصع البياض ولون موحد

تعد خلطة صابونة دوف والأرز المطحون من الخلطات المدهشة في تفتيح البشرة، حيث يستخدم الصينيين الأرز كغسول للبشرة لتفتيحها ونقاءها، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية وسريعة لتفتيح البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع الفتيات تحضيرها في المنزل دون الحاجة لاستخدام المواد الكيميائية، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة صابونة دوف والأرز المطحون للتبييض في المنزل. مكونات خلطة صابونة دوف والأرز المطحون للتبييض مكونات خلطة صابونة دوف والأرز المطحون للتبييض تحتوي خلطة صابونة دوف والأرز المطحون للتبييض على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة من الأرز المطحون.

كوب صغير من الحليب.

نصف ليمونة.

صابونة دوف.

ملعقة من النشا. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خلطة صابونة دوف والأرز المطحون للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم ببشر ربع صابونة دوف مع إضافة ملعقة من مطحون الأرز ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بوضع كوب صغير من الحليب ونقلب جيدا حتى يذوب الصابون. ثم نقوم بإضافة ملعقة من النشا وعصر نصف ليمونة حتى نحصل على خليط متجانس. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق خلطة صابونة دوف والأرز للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بوضع الخلطة على الجسم والوجه والرقبة وندلكم جيدا لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

بعد ذلك نترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف الخليط ثم نغسله بالماء الفاتر ونجفف البشرة جيدا. فوائد الليمون للبشرة فوائد الليمون للبشرة هناك عدة فوائد لليمون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يحتوي الليمون على أحماض تعمل على تقشير خلايا الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة. يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ ويستخدم كعلاج البقع التي تظهر على الوجه. يساعد في إنتاج مادة الكولاجين على البشرة وإزالة التجاعيد. يعالج حروق الشمس ويخفف من الآلام الناتجة عنها. يتخلص من الرؤوس السوداء في البشرة بدهن الوجه بالليمون قبل النوم. الوسوم

تعد خلطة صابونة دوف والأرز المطحون من الخلطات المدهشة في تفتيح البشرة، حيث يستخدم الصينيين الأرز كغسول للبشرة لتفتيحها ونقاءها، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية وسريعة لتفتيح البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع الفتيات تحضيرها في المنزل دون الحاجة لاستخدام المواد الكيميائية، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة صابونة دوف والأرز المطحون للتبييض في المنزل. مكونات خلطة صابونة دوف والأرز المطحون للتبييض مكونات خلطة صابونة دوف والأرز المطحون للتبييض تحتوي خلطة صابونة دوف والأرز المطحون للتبييض على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة من الأرز المطحون.

كوب صغير من الحليب.

نصف ليمونة.

صابونة دوف.

ملعقة من النشا. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خلطة صابونة دوف والأرز المطحون للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم ببشر ربع صابونة دوف مع إضافة ملعقة من مطحون الأرز ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بوضع كوب صغير من الحليب ونقلب جيدا حتى يذوب الصابون. ثم نقوم بإضافة ملعقة من النشا وعصر نصف ليمونة حتى نحصل على خليط متجانس. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق خلطة صابونة دوف والأرز للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بوضع الخلطة على الجسم والوجه والرقبة وندلكم جيدا لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

بعد ذلك نترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف الخليط ثم نغسله بالماء الفاتر ونجفف البشرة جيدا. فوائد الليمون للبشرة فوائد الليمون للبشرة هناك عدة فوائد لليمون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يحتوي الليمون على أحماض تعمل على تقشير خلايا الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة. يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ ويستخدم كعلاج البقع التي تظهر على الوجه. يساعد في إنتاج مادة الكولاجين على البشرة وإزالة التجاعيد. يعالج حروق الشمس ويخفف من الآلام الناتجة عنها. يتخلص من الرؤوس السوداء في البشرة بدهن الوجه بالليمون قبل النوم.

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