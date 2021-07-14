طريقة عمل البصارة المصرية الشعبية الأصلية الشهية بخطوات سهلة

طريقة عمل البصارة هي من الأكل الشهيرة الشتويه التي يقبل عليها المصريين وبعض من الدول العربية والمناطق المعروفه في الشرق الأوسط منها المغرب وفلسطين تشتهر في فصل الشتاء يتناولها البعض بجانبها البصل الأخضر مع الخبز البلدي أو الخبز المحمص. أساس هذه الوجبه الفول المدشوش أي الفول المنزوع قشره، بأضافه الخضرة والبصل والثوم وبعض التوابل التي تميز مذاقها الخاص جميع الفتيات لا يفضلن طهيه ولا يعشقون تناوله

طريقة عمل البصارة المصرية

البصارة لها طريقتان في التحضير بطريقة مصريه وبطريقة أخرى فلسطينية وكل منهم لها مذاقه الخاص ومن مميزتها انها قليله السعرات الحرارية ولا تحتوي على نسبة عالية من الدهون وكان في العصر القديم كانت تقوم أجدادنا بتحضيرها لأحتوائها على فوائد عديدة مثل تزيد من مناعة الجسم وتحمي من نزلات البرد الشديدة، وينصح الأطباء بتناولها خصوصاً في فصل الشتاء، يحتوي الفول المدشوش على مضادات الأكسدة، يقي من الأمراض السرطانية وتجمع الخلايا السرطانية، يحتوي على نسبة من الكالسيوم المفيد العظام والأسنان، يحتوي على الكولاجين المتوافر في فيتامين ج، مفيد لمرضى السكر، يحتوي على الألياف التي تساعد الأمعاء في التخلص من الأمساك المزمن، تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم لدى الحوامل، تعمل على ضبط ضربات القلب، تعمل على أمتصاص الحديد من الجسم، تحتوي على البروتين، عند تناول البصارة تشعر بالشبع فترة طويلة، يعمل على ضبط أرتفاع ضغط الدم، احتوى على حمض الفوليك الذي يعمل على نمو الجنين بشكل صحي وهو في رحم أمه.

طريقة عمل البصارة

المكونات

نصف كيلو فول مدشوش.

حزمة شبت.

حزمة كسبرة خضراء.

حزمه بقدونس.

بصلة متوسطة مقطعة أربع أجزاء.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مطحون.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة كبيرة ملح.

دقيق.

طريقة عمل التحضير

ننقع الفول ليلة كاملة في الماء.

يصفي الفول من الماء.

نغسل البقدونس، الشبت، الكسبرة الخضراء.

نقطع الخضرة قطع صغيرة

نضعه في حلة متوسطة.

نضيف الفول، الخضرة، الثوم المطحون.

نضيف البصل المقطعة أربع أجزاء.

نضيف ثلاث أكواب ماء.

نضع البصارة على النار.

نتركها لمدة نصف ساعة.

نتركها تبرد تماماً.

نضعها في الخلاط على أجزاء.

نطحنها جيداً حتي تصبح خليط كريمي.

تصفي البصارة بمصفاة.

نضعها في الحلة مرة أخري.

ترفع على النار، إذا كانت البصارة سائلة.

نضيف ملعقتان من الدقيق ونقلبها، حتي تتماسك.

طريقة عمل تقلية البصارة