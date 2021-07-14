الخلطة الجبارة بمعلقة فازلين واحدة لازالة شعر الجسم بالكامل بدون الم وبدون عودة

الخلطة الجبارة بمعلقة فازلين واحدة لازالة شعر الجسم بالكامل، تعتبر مشكلة الشعر الزائد بالجسم من أكثر المشاكل التي يواجها السيدات والفتيات، ومن أهم الخطوات المتبعة للعناية والنظافة الشخصية التي تحرص عليها الكثير من السيدات، ولكن يعد هذا الأمر مؤلم وصعب للغاية وقد خاضوا الكثير من التجارب ومن الطرق التي لا تجدي بأي نفع في النهاية، وأصبحت الكثير من السيدات تجري وراء التقنيات الحديثة المتبعة إزالة الشعر سواء بالليزر أو ببعض الأجهزة الحديثة التي تعمل على إزالة الشعر، ولكننا نعلم أنها مكلفة للغاية كما أن ينتج عنها العديد من الأضرار التي يكون لها آثار سلبية على البشرة والجلد، ولكن هل خطر في بالك يوماً أنه بإمكانك التخلص من الشعر الزائد بالجسم من خلال الاستعانة بالفازلين، تعالي معي لتتعرفي على كيفية القيام بذلك.

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي نستعين بالفازلين بها ونحن اليوم سوف نلجأ له للقيام بإزالة الشعر:

نصف ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقة من طحين الحمص.

3 ملاعق من الحليب السائل.

نصف ملعقة من مسحوق الكركم.

نقوم بإحضار إناء صغير ونضع به دقيق الحمص والكركم وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

من ثم نقوم بإضافة الحليب تدريجياً حتى أن نحصل على قوام كريمي يسهل تطبيقه على الجسم.

بعد ذلك يتم إضافة الفازلين وتمزج المكونات سوياً معاً حتى تحصلين على عجين متجانس.

يتم تطبيق الخليط على المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها باتجاه معاكس لنمو الشعر.

منها باتجاه معاكس لنمو الشعر. يترك الخليط على البشرة حتى أن يجف تماماً ومن ثم يتم إزالته باتجاه معاكس لنمو الشعر.

يتم غسل المنطقة بالماء الفاتر وتجفف البشرة وترطب بزيت الزيتون.