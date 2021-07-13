فوائد صحية لعصير الطماطم لتقوية المناعة ومحاربة الشيخوخة

عند الحديث عن أفضل مصادر الغذاء التي يُبنى عليها الصحة المستديمة والجسم السليم، تأتي الطماطم في صدارة هذه الأطعمة كونها غنية بالمواد المغذية وينصح الأطباء بتناولها صحيحة كما دوت الخليج أو مع مختلف الأطباق والوصفات، كما يمكن تناولها على شكل عصير.

ويعد عصير الطماطم من أفضل العصائر الطبيعية التي يمدح فيها خبراء التغذية، كونه يقدم فوائد صحية جمة لجهة تقوية المناعة والوقاية من الشيخوخة المبكرة.

فما دوت الخليج الفوائد الصحية الأخرى التي نحصل عليها من تناول عصير الطماطم؟ هذا ما نستكشفه سوياً بناء على معلومات نشرها موقع "العربية.نت" نقلاً عن موقع "بولد سكاي" المعني بالشؤون الصحية.

فوائد تناول عصير الطماطم

بحسب معلومات الموقعين المذكورين أعلاه، ينصح خبراء الصحة بتناول حوالي 240 ملل أو كوب من عصير الطماطم الطازج وغير المعلب يومياً، للإستفادة من فوائده الصحية التالية:

خفض الكوليسترول الضار: يحتوي عصير الطماطم على العديد من المركبات النشطة مثل مركب 13-oxo-ODA، وهو أحد ناهضات ألفا PPAR القوية، الذي يساعد في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الجسم، والتي تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والسكتة الدماغية ومشاكل الدورة الدموية الأخرى.

كما يسهم تناول عصير الطماطم في تنظيم التمثيل الغذائي للدهون والالتهابات، ويقي من الأمراض المزمنة المرتبطة بخلل استقلاب الكوليسترول.

علاج مرض السكري: بما أن السمنة دوت الخليج أحد العوامل الخطر لمرض السكري، فإن تناول عصير الطماطم يسهم في محاربة السمنة من خلال خفض مستويات الكوليسترول والجلوكوز المرتفعة، وتحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكري.

بما أن السمنة دوت الخليج أحد العوامل الخطر لمرض السكري، فإن تناول عصير الطماطم يسهم في محاربة السمنة من خلال خفض مستويات الكوليسترول والجلوكوز المرتفعة، وتحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكري. تقوية جهاز المناعة: يمتاز عصير الطماطم بمحتواه من مضادات الاكسدة التي تقوي جهاز المناعة في الجسم، ومنها الكاروتينات القوية الليكوبين والبيتا كاروتين ذات التأثير المناعي.

يمتاز عصير الطماطم بمحتواه من مضادات الاكسدة التي تقوي جهاز المناعة في الجسم، ومنها الكاروتينات القوية الليكوبين والبيتا كاروتين ذات التأثير المناعي. الوقاية من السرطان: مضادات الاكسدة ذاتها في عصير الطماطم، تزيد من قدرة هذا المشروب في الوقاية من امراض السرطان مثل سرطاان المعدة والثدي والبروستاتا. ويساعد الليكوبين في التخلص من الجذور الحرة في الجسم، ومنع خطر الإصابة بالسرطان أو المساعدة في تقليل تقدمه.