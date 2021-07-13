السياحة في الباحة وأفضل 7 أماكن يمكنك التمتع بها في أجازة العيد

السياحة في الباحة، والتي يلقبونها بسويسرا الشرق الأوسط، وذلك لما تحتويه الباحة من طبيعة خلابة ومناظر ساحرة، وجبال تغطيها الخضرة الجميلة الرقيقة، إنها ضيعة مكة ومدينة الضباب الجنوبية، إنها حديقة الحجاز الغناء أحد أفضل الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، كما أنها من أهم الأماكن السياحية صيفا أيضا، والباحة تقع في جنوب غرب المملكة بين الطائف وأبها، وتحتضن مجموعة من المنتزهات الخضراء وذات الألوان المبهجة والقرى القديمة والشلالات المتدفقة في مشاهد تروي ظمأ المرهقين من الراحة والهدوء الصافي، وتحتوي كذلك على مجموعة من المواقع التاريخية الهامة والمرافق السياحية الحديثة، بالإضافة إلى ذلك كله ففيها مجموعة من المطاعم والمقاهي والتي لن تجد أجمل منها في المملكة العربية السعودية.

السياحة في الباحة وأفضل وجهاتك السياحية هناك

فيما يلي سنتناول أفضل الوجهات والمنتزهات السياحية في الباحة، وهي كما يلي.

1- حديقة الأمير حسام

وهي من أكثر الوجهات شهر للعوائل، ففيها شلالات طبيعية تشرح الصدر من جمالها. وبهاجة منظرها وصوتها ذو الأثر اللطيف على الآذان. لكن فيها كذلك مساحات واسعة خضراء وبحيرات صناعية، ونوافير مياه جذابة، وتعطي زائريها أجمل إطلاله بانورامية على المدينة بأسرها.

وتقع الحديقة في القلب من المدينة على مساحة 150 ألف م²، وهي أيضا منتجع سياحي متكامل. ففيها مناطق ملاهي للأطفال، وعربة قطاع تسع 55 فرد. كما يمكنك إيجاد مكان لركن سيارتك في موقف السيارات الخاص بها والذي يسع 500 سيارة، وأيضا فحديقة الأمير حسام تحتوي على 80 ألف متر² مسطحات خضراء. و 1400 شجرة و 4 آلاف شجيرة، وبحيرة صناعية على مساحة 1200 متر مربع.

2- منتزه جبل شدا الأعلى

المتعة والإثارة في جبل شدا، ولجميع عشاق المغامرات وتسلق المرتفعات، ويقع المنتزه في القسم الجنوبي الغربي من الباحة. بين مدينة قلوة ومدينة المخواة. ويرتفع الجبل فوق الأرض أكثر من ألفي متر، مما يجعل الصاعد في قمته وكأنه يعانق السحاب، وهناك فرصة كبيرة أيضا. لالتقاط أجود وأحلى الصور التذكارية.

الطقس معتدل وعليل، والبيئة عربية أصيلة، وحيوانات نادرة مثل النمر العربي، لن تجدها إلا هناك في قمة الجبل الأشم، مناظر جبلية طبيعية تعلوها الزرقة الباهتة. لكن ستجد أيضا أروع مكان للاستجمام والراحة. بالإضافة إلى الرياضات الجبلية وملاهي الأطفال.

3- قرية ذي عين الأثرية ومتعة السياحة في الباحة

من أفضل أماكن الفسح والخروج بغرض الترفيه والترويح عن النفس في مدينة الباحة، فهي قرية أثرية قديمة مبنية على قمة جبل. ويعود تاريخها إلى القرن الثامن الميلادي، وتم تسميتها بهذا الاسم نسبة للعين التي تنبع منها المياه باستمرار ولا تنقطع أبداً من الجبال المحيطة بالقرية. وتتكون القرية من 312 منزلاً ومسجداً صغيرا.

البيوت في هذه القرية تتكون من طابقين إلى سبعة طوابق، وتم بناؤها من الحجارة المصقولة. وشرفاتها مزينة بحجر المرو، لكن أسقفها مبنية من خشب العرعر. هنا سيجد السائح رغبته حقاً في التغيير.

4- وديان الباحة

ومن أهم الأودية في الباحة والممتعة في فصل الصيف ويأتي إليها السياح من حدب وصوب هو “وادي الملد“، والذي تحوطه الأشجار الخضراء الكثيفة والجميلة من كل جانب. لكن يوجد أيضا “وادي فيق“، ببساتينه الخضراء المنتشرة على سفوح الجبال، وأيضا أشجار العرعر الرائعة المنظر. إن أودية الباحة مكان مريح وجميل ومن أفضل أماكن الفسح والخروج في الصيف للسعوديين.

5- منتزه غابة خيره

مكان آخر غني بالطبيعة الجبلية الساحرة، والأماكن البرية الجميلة الرائعة أيضا، إنها غابة خيرة، وذلك بالرغم من وجود الضباب الغالب عليها معظم شهور السنة. وهطول الأمطار باستمرار خلال فصول الربيع والشتاء، فيها شلال يتدفق بالمياه العذبة يحمل اسمها. وواديها يضم منطقة ألعاب للأطفال ومنطقة شواء للشباب واستراحات للعوائل.

6- منتجع الحكير أحد معالم السياحة البارزة في الباحة

ويتميز بارتفاعه المهيب حتى يكاد يعانق السحاب، ويحتوي هذا المنتجع على مناطق جذب سياحي أبرزها هو القمة العالية في مدينة الباحة، وتحتوي على مائة قبة قائمة يقال أنها أنشئت قبل 25 سنة، وهي أيضا تطل على سهول تهامة لكن من قمتها ستحظى مشاهدة بانورامية رائعة لجميع معالم المدينة.

7- غابة الزرايب (غابة جدر)

وهذه قصة أخرى من المناظر الطبيعية، والشلالات المتدفقة، فهي رائعة من روائع الطبيعة على أرض مدينة الباحة. لكن هي أيضا قطعة فنية موجودة على أرض المملكة السعودية. وتقع في شمال المدينة، بها أماكن خاصة للمشي ومظلات للجلوس في اجتماعات عائلية خاصة. وملاهي للأطفال وكل مرافق الترفيه والتنزه. بالإضافة إلى مناخها العليل الجميل.

إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية موضوعنا عن السياحة في الباحة وأفضل 7 أماكن يمكنك التمتع بها في أجازة العيد. ونرجو أن نكون قدمنا إليك عزيزي القارئ معلومة مفيدة وممتعة.