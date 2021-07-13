الخميرة ومكونات منزلية بسيطة لفرد الشعر في مدة قليلة

الخميرة ومكونات منزلية لفرد الشعر، تهتم الفتيات بالشعر والعناية به طوال الوقت فهناك من يرغبن في الحصول على الشعر الطويل أو الشعر القصير والشعر الناعم أو الكيرلي فكل فتاة تحب شكل معين من أشكال الشعر وترغب أكثر الفتيات في الحصول على شعر ناعم وتتواجد أكثر من طريقة طبيعية لفرد الشعر أسهلها هي وصفة فرد الشعر بالخميرة مع مجموعة أخرى من المكونات المنزلية.

طريقة فرد الشعر بالخميرة

وصفات الخميرة لفرد الشعر من الوصفات المغذية للشعر ومن الطرق الآمنة لتطويل الشعر وتنعيمه في فترة بسيطة ومن مكونات وصفة الخميرة لفرد الشعر:

مقدار كوب كامل حليب بودرة نيدو أو أي نوع آخر.

نصف كوب ملح بحري.

ملعقة خميرة

ملعقة ذات حجم كبير من الزيت أي نوع مفضلة حسب الرغبة على أن يكون زيت عطري.

يوضع الحليب البودرة مع مقدار الملح البحري والخميرة في إناء عميق سويًا ومعهم مقدار مناسب ماء حتى يذوبا جيدًا.

نضيف مقدار ملعقة الزيت العطري الموجود معنا ونقلب الزيت مع باقي المقادير.

ومن ثم نصب تلك الوصفة في عبوة شامبو فارغة ونظيفة وغير مستخدمة.

نأخذ مقدار من وصفة فرد الشعر لنضعها على فروة الشعر وهي نظيفة ولا تزال إلا بعد أن تجف على الشعر ساعتين بحد أدنى.

وعندما تجف جيدًا يستخدم الشامبو الطبي المناسب للشعر لإزالة أثر الوصفة عن الشعر ونجفف الشعر بعد ذلك.

يجب أن تحفظ الوصفة في مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس.

طريقة الاستخدامطريقة فرد الشعر بالزبادي والخميرة

يساعد الزبادي مع الخميرة في توفير ترطيب أكثر للشعر كما ويحسن من حالة الشعر المجعد الخشن ويجعله أكثر نعومة ونحتاج إلى مقدار متساوي من الخميرة والزبادي الطازج حسب طول وحجم الشعر.

نضع الزبادي مع الخميرة في طبق واحد لخلطهم بشكل جيد معًا.

عندما تصبح جاهزة نستخدمها لكي تُطبق على الشعر بأكمله الجذور والأطراف.

بعد فرد الوصفة على الشعر نقوم بتغطيته بالكيس البلاستيكي أو إذا كانت بونيه الشعر موجودة.

بعد مرور ثلاث ساعات على هذه الوصفة يُغسل الشعر.

طريقة الاستخدام