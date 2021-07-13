النشا والبقدونس لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد مثل الأطفال من الاستخدام الأول

النشا والبقدونس لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، سمعنا كثيرًا عن وصفات النشا للعناية بالبشرة تنعيمها وشدها وإزالة التجاعيد ولكن وصفة النشا مع البقدونس مثل الحل السحري لجميع مشاكل البشرة فإن هذه الوصفة تعمل على جعل البشرة مثل بشرة الأطفال ناعمة وبدون تجاعيد أو شوائب كما أنها أفضل من كثير من العلاجات الطبية التي قد تكون غالية الثمن أو تضر البشرة لهذا نقدم لكم وصفة النشا والبقدونس لتنعيم البشرة.

النشا والبقدونس لحل مشاكل البشرة

أفضل ما يميز هذه الوصفة أنها سهلة المقادير ويمكن لأي شخص أن يقوم بتحضيرها فهي مثل الكريم والكثير منا الآن يقوم بتحضير الكثير من الكريمات في المنزل لأنها أكثر أمانًا من الكريمات الجاهزة التي قد تتواجد بها بعض المواد الكيميائية التي تضر البشرة بالإضافة لأن كريم البقدونس والنشا للبشرة غني بعناصر غذائية لا حصر لها جميعها هامة وضرورية لنضارة البشرة وتنقيتها من الشوائب والتجاعيد وهي مناسبة لجميع أنواع البشرة.

مكونات كريم النشا والبقدونس لحل مشاكل البشرة

لن نحتاج سوى لتلك المقادير للحصول على الكريم السحري لحل مشاكل البشرة من البقدونس والنشا وهي:

ملعقتان ذات حجم كبير نشا.

ملعقة واحدة ذات حجم صغير زيت ورد.

نصف كوب عصير بقدونس طازج ومفروم ناعمًا.

ملعقتان ذات حجم صغير زيت جوز الهند.

نضع عصير البقدونس في قدر صغير ونضيف إليه مقدار النشا. نمزج جيدًا ومن ثم نضع القدر على النار لكي تغلي المقادير. وعندما يغلي نطفئ النار عنه ونتركه يبرد لنقوم بوضع مقدار زيت الورد بعد ذلك ويليه مقدار زيت جوز الهند. يجب أن نخلط جميع المكونات السابقة سويًا بشكل جيد حتى نحصل على قوام الكريم المطلوب. يستخدم على الوجه يوميًا قبل النوم لإزالة التجاعيد وشد البشرة وتفتيحها.

البقدونس غني بفيتامين سي الضروري لتغذية البشرة. يحد من ظهور الهالات السوداء. امتصاص الزيوت التي تخرج بكثرة من خلايا البشرة. البقدونس يحتوي على الكالسيوم لذلك يجعل البشرة صحية ونظيفة.

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