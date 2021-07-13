طريقة عمل مسحب البيك السعودي بتتبيلة مقرمشة على الطريقة الأصلية

طريقة عمل مسحب البيك الأصلي، لوجبة مسحب البيك السعودية الكثير من المحبين من السعودية وخارجها كبارًا وصغارًا حيث أنها من الوجبات التنافسية والشهيرة في المملكة العربية السعودية وكل من يتذوقها لا يمكنه نكران المذاق الرائع والمقرمش والمتبل للوجبة ويمكننا أن نقوم بتحضير أكلة البيك السعودية في المنزل بسهولة مثل المذاق الأصلي منها على طريقة الشيف أية حبيب.

مكونات أكلة البيك الأصلية

هناك نوعين من وصفة مسحب البيك السعودي نوع منها بارد والنوع الآخر حار وهذه بشكل عام مقادير المسحب السعودي على الطريقة الأصلية من الشيف أية حبيب وللمذاق الحار نضيف الصوص في النهاية:

كيلو من صدور الدجاج تكون مقطعة شرائح رفيعة ومدقوقة لتكون أقل سمكًا.

نصف كوب من الحليب الرائب الطازج.

2 إلى 3 مكعبات من مكعبات مرق الدجاج.

مقدار عصير ليمونة واحدة وبشر الليمونة المستخدمة.

كمية من الفلفل الأسمر حسب الرغبة.

بصل بودرة وثوم بودرة لا يزيد عن ملعقتين حجم صغير.

ملعقة حجمها صغير شطة حارة بودرة.

مقدار من ملح الطعام حسب الاحتياج.

ملعقة حجمها صغير بابريكا مجففة بودرة.

مقدار بسيط من بودرة الزنجبيل الناعمة.

ربع كوب صوص حار.

ملعقة حجمها كبير خل طعام.

نجهز تتبيلة مسحب البيك الأصلي أولًا حيث نضع عصير الليمون والخل وكمية اللبن الرائب والتوابل من الثوم البودرة والفلفل البودرة والبصل البودرة والبابريكا المجففة والزنجبيل الناعم والشطة البودرة ومرق الدجاج وملعقة الصوص الحار.

بعد وضع تلك المقادير معًا نخلطهم جيدًا لنضيف صدور الدجاج بعد ذلك في تلك التتبيلة لتظل بها 12 ساعة على الأقل وتوضع بالثلاجة.

وفي اليوم التالي قبل الاستخدام نخرجها من الثلاجة ونجهز باقي المقادير.

حيث نضع في طبق كوبان دقيق مضاف لهم توابل بابريكا وفلفل وملح وزنجبيل ومرق دجاج وثوم وبصل بودرة.

الطبق الثاني يوضع به عدد ثلاث بيضات مخفوقة جيدًا مضاف لها رشة فلفل مع كوب حليب.

الطبق الأخير يوضع به مقدار بقسماط.

نضع الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ومن ثم بالزيت المغلي للقلي.

وبهذا يصبح دجاج البيك الأصلي جاهزًا.

خطوات عمل مسحب البيك السعودي الأصلي في المنزل أية حبيب