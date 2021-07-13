خلطة منزلية سريعة لعلاج قشرة البشرة والجفاف

خلطة لعلاج جفاف البشرة، في فترة تغير الفصول يتأثر الجلد والبشرة بسبب ذلك كثيرًا حيث تصاب البشرة بالجفاف وظهور القشرة بسبب عوامل الجو وفقد الكثير من سوائل الجسم ويحدث الجفاف والقشرة لكلا الجنسين سواء نساء أو رجال ولكن النساء يواجهن مشكلة في ذلك لأن البشرة هي عنوان الصحة الداخلية وما يعطي للمرأة مظهرها الجميل وهناك طرق مختلفة لترطيب البشرة وعلاجها من الجفاف والقشرة تابعوا معنا.

علاج جفاف البشرة

كما ذكرنا فإن عوامل الجو وتغيرها يؤثر على البشرة بالسلب حيث يمنعها من الرطوبة ويجعلها أكثر جفافًا ولتخطي ذلك وتجنبه علينا أن نعتني ببشرتنا طوال الوقت من حيث استخدام كريمات مرطبة للبشرة أو وصفات ترطيب البشرة كما ويجب استخدام مقشر طبيعي لتقشير البشرة أسبوعيًا وشرب الماء طوال الوقت هو عامل هام في ترطيب البشرة وكذلك التغذية الجيدة لأنها تعود على البشرة والجلد بفوائد مختلفة لوجود العناصر الغذائية والفيتامينات بها.

وصفة طبيعية لعلاج جفاف البشرة

وقد قامت مؤخرًا الدكتورة آية صقر خريجة كلية الصيدلية بإطلاق وصفة سحرية لترطيب البشرة والتخلص من الجفاف نهائيًا تعتمد على استخدام جل الصبار أو الألوفيرا وتستخدم وصفة جل الصبار لترطيب البشرة كالتالي: