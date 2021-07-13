طريقة عمل الكوارع بالبشاميل مع خطوات تحضير الفتة لعيد الأضحى

طريقة عمل الكوارع بالبشاميل، أيام قليلة تفصلنا عن أجمل الاحتفالات والتهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي يقوم به أغلب الأفراد بالأضحية، وتقديم لحوم العيد للعديد من الأشخاص، ويحتفلون بعيد الأضحى المبارك، وتبتكر ربة المنزل العديد من الطرق والوصفات لإعداد سفرة عيد الأضحى وتقديم الفتة باللحم الأحمر، ويفضل البعض أن يقوم بتناول الفتة بعد صلاة العيد مباشرة، وسنقدم لك اليوم طريقة عمل الكوارع بالبشاميل، وأيضًا فتة الكوارع، للمزيد من تقديم أفضل الأطعمة والوجبات الشهية لأسرتك احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

طريقة عمل الكوارع بالبشاميل

تأخذ الكوارع ويتم تقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم في متناول قبضة اليد، ثم تغسل تحت الماء الفاتر جيدا، طريقة عمل عجينة الرقاق الناشف بدون فرن لعيد الأضحى المبارك، وتنقع في طبق عميق وكبير به ماء وملح وليمون ورشة دقيقة، وتترك لمدة ساعة مع التقليب بين الحين والأخر، أثناء ذلك يتم تحضير 5 فصوص من الثوم، ملعقة فلفل أسمر، ملعقة هيل، ملعقة ملح أو حسب الرغبة، 5 ورقات لوري، وملعقة من الزيت النباتي، طريقة تحضير حلوى الموز الهندي بجوز الهند، يتم إحضار قدر على الموقد، ويوضع به ملعقة الزيت ثم يضاف إليه الثوم المهروس، ويتم التقليب بين اليمين إلى اليسار، ثم يضاف إليه الفلفل الأسمر والهيل وورق لوري، مع إضافة الماء الساخن، ويترك حتى الغليان، ثم يوضع الكوارع بعد غسلها تحت الماء الفاتر، وتترك حتى تنضج مع إضافة الملح لإعطائها طعم خاص.

طريقة تحضير البشاميل

في قدر أخر نظيف يوضع ملعقتان من الزبد، أو الزيت حسب ما تفضل، ويتم وضع ملعقتان من الدقيق، مع التقليب المستمر، وعند تحول الدقيق إلى اللون الذهبي يوضع مقدار لتر من شربة الكوارع، أو الحليب، طريقة عمل الخبز البلدي بدون فرن بأقل تكاليف خلال 10 دقائق، ولكن يفضل استبدال الحليب بشربة الكوارع لإعطائها المزيد من الطعم الشهي، ويقلب حتى ينضج مع إضافة الملح والتوابل، ثم توضع الكوارع في طاجن واسع ويتم وضع البشاميل عليها حتى تغرق في صوص البشاميل، وتوضع داخل فرن ساخن على درجة حرارة عالية، وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي على الوجه، ثم تقدم مع بعض أنواع المخللات، يرجى العلم أن هذه الوجبة لا يحبذ تناولها لمن يتناولون حمية غذائية، فهو يحتوي على سعرات حرارية عالية.

خطوات عمل فتة الكوارع

يوضع الخبز في الفرن الساخن حتى يصبح محمص، ثم يتم عمل الصلصة الحمراء، من خلال وضع كوبان من الطماطم المعصورة وملعقتان من البابريكا وربع ملعقة من الكمون وربع ملعقة من الفلفل الأسمر، إلى 3 فصوص من الثوم المهروس في الزيت الساخن، ويقلب الخليط جيدا ثم يترك على الموقع حتى النضج، يؤخذ الخبز المحمص ويقطع إلى قطع صغيرة ثم يوضع في صينية التقديم مضاف إليه ملعقتان من الأرز الأبيض مع وضع الشربة عليهم ويغطاه بالغطاء لمدة خمس دقائق، ثم توضع الصلصة فوق الفتة مع إضافة قطع الكوارع المسلوقة فوقهم، ويتم تقديمهم.