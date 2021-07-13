كريم الخيار والنشا أقوي كريم لتبييض وشد البشرة وازاله التجاعيد والترهلات للابد

كريم الخيار والنشا أقوي كريم لتبييض وشد البشرة، يعد هذا الكريم الطبيعي من أفضل الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد، ويعتبر أيضًا كريم الخيار والنشار مرطب طبيعي للبشرة، حيث أنه يقوم بالتغلغل في أعماق البشرة والعمل على ترطيبها ومنحها النضارة والحيوية والإشراقة بالإضافة إلى ذلك فان هذا الكريم يعمل على حماية البشرة من التشققات، وكذلك التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

يتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية بنسبة 100% ولا تسبب أي أضرار أو مشكلات للبشرة ومكوناته جميعها متوفرة في كل منزل، وإليكِ سيدتي مكونات وطريقة تحضير واستخدام هذا الكريم الرائع والمتميز:

حبة متوسطة الحجم من الخيار.

3 ملاعق كبيرة الحجم من نشا الذرة.

4 ملاعق كبية الحجم من ماء الورد الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة الحجم من الحليب المجفف.

عبوة محكمة الغلق.

في البداية يتم غسل حبة الخيار جيدًا، للتخلص من أي رواسب او رمال عالقة بها.

يتم بشرها بواسطة مبشرة الطعام.

بعدها يتم وضعها في الخلاط الكهربائي وإضافة ماء الورد لها وخفقهما جيدًا.

يتم تصفية الخليط الناتج للحصول على السائل الموجود به فقط.

يتم تصفية الخليط الناتج للحصول على السائل الموجود به فقط. بعدها يتم إضافة نشا الذرة والحليب المجفف إلى العصير السائل، ويتم تقليبهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية صغيرة.

بعدها يتم وضع الخليط في عبوة محكمة الغلق، ووضعها في الثلاجة حتى تتماسك المكونات.

أولًا يتم غسل البشرة بالماء والغسول المناسب لها.

بعدها يتم تجفيف البشرة جيدًا بفوطة قطنية.

يتم توزيع جزء من الكريم على البشرة، وتدليكه جيدًا لمدة 5 دقائق حتى تمتصه البشرة.

يتم وضع الكريم على البشرة 2 مرة في اليوم ولمدة 10 أيام تالية سوف تصبح البشرة جميلة جدًا.

يُفضل وضع الكريم قبل الذهاب للنوم مباشرة، وفي الصباح قبل الخروج.

يحتوي هذا الكريم على العديد من الفوائد التي تساعد البشرة وتعطيها حيوية، ومن هذه الفوائد ما يلي: