5 أسرار لأنجح عجينة بيتزا بأطيب صوص

البيتزا من المعجنات التي نتناولها بصفة مستمرة ونقوم بشرائها من الخارج ولكن أسعارها مرتفعة جدا لذا لجأت معظم ربات البيوت في تحضيرها بالمنزل حفاظا علي سلامة أبنائها من الأمراض المعدية، غير أنها مضمون مكوناتها وبتكلفة أقل بكثير من شرائها من المطاعم وهذا ما نتعرف عليه خلال الأسطر القادمة. مكونات وطريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالي: مكونات وطريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالي: لكي نقوم بتحضير عجينة البيتزا الإيطالي نحتاج إلى: ملعقة صغيرة من الثوم البودر، مع ملعقة من السكر، والملح، والبكينج باودر.

نقوم بتجهيز ثلاثة أكواب من الدقيق، وكوب ونصف من الماء الدافئ، وملعقتين من الخميرة الفورية، وثلاث ملاعق من الحليب البودر. كل ما نفعله إتباع الآتي: نجهز إناء ونضع فيه الماء والخميرة والسكر والملح والزيت ونقلبهم جيدا، ونتركهم لمدة خمس دقائق. نجهز إناء آخر ونضع فيه الدقيق مع البيكنج باودر مع الثوم البودر والحليب البودر ونقلبهم جيدا. نقوم بوضع خليط الخميرة فوق خليط الدقيق، ونقوم بالعجن لمدة خمسة عشر دقيقة أو أكثر لحين الحصول على عجينة ناعمة. نقوم بوضع قليل من زيت الزيتون فوق العجينة ومن أسفلها ونغطيها، ونتركها فى مكان دافئ لمدة ساعة أو أكثر للعمل على تخمرها. مكونات وكيفية تجهيز صوص البيتزا: كل ما نفعله إتباع الآتي:مكونات وكيفية تجهيز صوص البيتزا: لكي نقوم بتجهيز صوص البيتزا نحتاج إلى: ربع ملعقة من هذه المكونات: ملح، ريحان، زعتر جاف، فلفل أسود.

نجهز ملعقة من الثوم البودر، وعصير نصف ليمونة، وكمية من الطماطم على حسب الرغبه. كل ما نفعله إتباع الآتي: نغسل الطماطم جيدا ونضعها فى إناء الخلاط ونعصرها، ثم نضعها في إناء ونشعل النار مع وضع باقى المكونات فوقها. نتركها تغلى على نار مرتفعة، ثم نهدئ النار ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة، ونطفئ النار ونتركها تبرد. كيفية تجهيز البيتزا: بعد التأكد من أن العجين تضاعف حجمه، نقوم بتقطيعه إلى قطع على حسب حجم الصينية. نفرد العجينة ووضعها في الصينية، ونقوم بحشو أطراف العجينة بالجبنة الشيدر أو الرومى ونلفها ونضع صوص البيتزا فوقها، ثم الحشو المتاح لديكى سواء كان لحم مفروم، أو شرائح فراخ بانيه، أو سجق. نضع شرائح فلفل وطماطم وزيتون وفوقهم أى نوع جبنة متوفر لديكي، وندخلها فى منتصف الفرن ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة ونتناولها. كل ما نفعله إتباع الآتي:كيفية تجهيز البيتزا: الوسوم

البيتزا من المعجنات التي نتناولها بصفة مستمرة ونقوم بشرائها من الخارج ولكن أسعارها مرتفعة جدا لذا لجأت معظم ربات البيوت في تحضيرها بالمنزل حفاظا علي سلامة أبنائها من الأمراض المعدية، غير أنها مضمون مكوناتها وبتكلفة أقل بكثير من شرائها من المطاعم وهذا ما نتعرف عليه خلال الأسطر القادمة. مكونات وطريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالي: مكونات وطريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالي: لكي نقوم بتحضير عجينة البيتزا الإيطالي نحتاج إلى: ملعقة صغيرة من الثوم البودر، مع ملعقة من السكر، والملح، والبكينج باودر.

نقوم بتجهيز ثلاثة أكواب من الدقيق، وكوب ونصف من الماء الدافئ، وملعقتين من الخميرة الفورية، وثلاث ملاعق من الحليب البودر. كل ما نفعله إتباع الآتي: نجهز إناء ونضع فيه الماء والخميرة والسكر والملح والزيت ونقلبهم جيدا، ونتركهم لمدة خمس دقائق. نجهز إناء آخر ونضع فيه الدقيق مع البيكنج باودر مع الثوم البودر والحليب البودر ونقلبهم جيدا. نقوم بوضع خليط الخميرة فوق خليط الدقيق، ونقوم بالعجن لمدة خمسة عشر دقيقة أو أكثر لحين الحصول على عجينة ناعمة. نقوم بوضع قليل من زيت الزيتون فوق العجينة ومن أسفلها ونغطيها، ونتركها فى مكان دافئ لمدة ساعة أو أكثر للعمل على تخمرها. مكونات وكيفية تجهيز صوص البيتزا: كل ما نفعله إتباع الآتي:مكونات وكيفية تجهيز صوص البيتزا: لكي نقوم بتجهيز صوص البيتزا نحتاج إلى: ربع ملعقة من هذه المكونات: ملح، ريحان، زعتر جاف، فلفل أسود.

نجهز ملعقة من الثوم البودر، وعصير نصف ليمونة، وكمية من الطماطم على حسب الرغبه. كل ما نفعله إتباع الآتي: نغسل الطماطم جيدا ونضعها فى إناء الخلاط ونعصرها، ثم نضعها في إناء ونشعل النار مع وضع باقى المكونات فوقها. نتركها تغلى على نار مرتفعة، ثم نهدئ النار ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة، ونطفئ النار ونتركها تبرد. كيفية تجهيز البيتزا: بعد التأكد من أن العجين تضاعف حجمه، نقوم بتقطيعه إلى قطع على حسب حجم الصينية. نفرد العجينة ووضعها في الصينية، ونقوم بحشو أطراف العجينة بالجبنة الشيدر أو الرومى ونلفها ونضع صوص البيتزا فوقها، ثم الحشو المتاح لديكى سواء كان لحم مفروم، أو شرائح فراخ بانيه، أو سجق. نضع شرائح فلفل وطماطم وزيتون وفوقهم أى نوع جبنة متوفر لديكي، وندخلها فى منتصف الفرن ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة ونتناولها. كل ما نفعله إتباع الآتي:كيفية تجهيز البيتزا:

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